Узнайте, что приготовила вам матрица судьбы - расшифровка по каждому аркану на 2024 год.

Матрица судьбы - это нумерологический расчет, с помощью которого можно узнать свое кармическое предназначение, свое будущее и даже перспективы на определенный период времени. УНИАН выяснил, что приготовила для вас матрица судьбы - онлайн расчет прямо в материале.

Индивидуальная матрица судьбы - расшифровка чисел

Для того чтобы понять, как работает матрица судьбы - рассчитать нужно свое личное число, личный аркан. Если составляем прогноз на 2024 год, то пишем свою дату рождения (число и месяц), а вместо года рождения ставим 2024.

Например, вы родились 10 сентября и хотите узнать, что ждет вас в последующие 366 дней. Считаем: 10+9+2+0+2+4=27, 2+7=9. Ваш аркан - 9, по картам Таро это - Отшельник.

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ВАЖНО: вам необходимо сложить день и месяц рождения, а затем год, на который делаете прогноз. Если получится число больше 22, то снова складываете цифры до однозначного числа, а если меньше 22 или меньше, то этого делать не нужно. После того как расчет окончен, можно читать расшифровку.

1 аркан матрица судьбы

Год будет плодотворным, можете создавать новые проекты, менять работу или место жительства, открывать собственный бизнес. Вам окажется все по плечу - ждите серьезных карьерных успехов, новых знакомств и связей. Показывайте, что вы лидер, который может вести за собой людей, самореализовывайтесь и развивайтесь. Не прибегайте к манипуляциям и лжи, иначе потеряете все, что обретете.

2 аркан матрица судьбы

Время раскрывать тайны подсознания, расти духовно, прощаться с вредными привычками и разрушительным образом жизни. Развивайте интуицию, налаживайте отношения с семьей, особенно с мамой и другими женщинами в роду. Учитесь быть заботливыми, гибкими, мудрыми и терпеливыми. Прорабатывайте травмы и обиды, заботьтесь о себе и о других, живите в любви. 2024 год будет для вас затишьем перед бурей - берегите силы и набирайтесь опыта.

3 аркан матрица судьбы

Плодотворный год для беременности и продолжения рода, а также для укрепления связей с семьей. Бросайте силы на развитие своей женственности, на создание уюта в доме и хранение очага. Притягивайте мужчин, которые вас любят и не давайте себя в обиду. 2024 год также благоприятен для бизнеса, предпринимательства - он будет очень изобильным для вас.

4 аркан матрица судьбы

Лучше всего год подойдет для продвижения по карьерной лестнице, достижения успеха в профессиональной сфере. Развивайте внутреннего "самца" и лидера, прорабатывайте мужские качества характера. Если есть хобби, которое хочется монетизировать - смело делайте это, приобретая материальные блага. Также необходимо наладить контакт с мужчинами в роду и в принципе с противоположным полом.

5 аркан матрица судьбы

Сфокусируйтесь на получении новых знаний, обучаясь актерскому и ораторскому мастерству. Развивайте навык писательства, больше читайте, учитесь общаться с людьми. Налаживайте отношения с семьей - можно выходить замуж и рожать детей. Важно уделить время приобретению или укреплению традиций, также важно передавать знания другим людям.

6 аркан матрица судьбы

Любовь, романтические отношения, кармический партнер, свадьба - все это ждет обладателей аркана под номером 6. У вас будет много общения, толпы поклонников, активная социальная жизнь. Придется любить себя, больше уделять времени собственной персоне, медитировать, правильно питаться. Этот год нужен, чтобы найти себя и свой личный путь - тогда перестанете страдать.

7 аркан матрица судьбы

Время достигаторства, реализации целей, исполнения желаний. Велики шансы продвинуться по карьерной лестнице, достичь немалых успехов в профессии. Возможны командировки и путешествия, новые знакомства и полезные связи в других городах. Не отказывайтесь от смены обстановки - новый опыт и впечатления помогут вам реализовать свои планы.

8 аркан матрица судьбы

Судьбоносный год, придется взять ответственность за свои решения, ответить перед высшими силами за все свои поступки. Ждите огромное количество препятствий и трудностей, которые будут проверять вас на прочность. Вам придется научиться быть добрее, лояльнее, спокойнее и мягче по отношению к жизни - судьба не дает вам испытаний, которых вы не сможете пройти.

9 аркан матрица судьбы

Время погружения в себя, работы с тонкими энергиями и нематериальным миром. Поиск своего пути, смена круга общения, привычек, взглядов и приоритетов. В 2024-м вы должны научиться искать гармонию внутри себя, делать только то, во что верите сами, и отказываться от навязанного извне. Для обладателей 9 аркана будущий год станет судьбоносным, если они сумеют найти свой личный путь и смело идти по нему.

10 аркан матрица судьбы

Очень удачный год во всех сферах - в любви, в хобби, в работе. Большая часть того, что вы запланировали, осуществится, если это вам действительно нужно. Можете смело покупать лотерейные билеты, в меру рисковать и делать то, чего раньше боялись - подарки от Вселенной будут сыпаться буквально на голову, так что, в 2024-м приготовьте грести счастье лопатой.

11 аркан матрица судьбы

Год внутренних конфликтов, которые необходимо решать - наступает серьезная проработка травм, мешающих вам жить. У каждого они будут своими, но дальше так идти, игнорируя страхи и скрепы, не получится. Необходимо пойти к психологу или найти другие методы решения, также обратиться к физическим нагрузкам - красивым будет не только мышление, но и тело.

12 аркан матрица судьбы

Период стагнации, зависших ситуаций и отношений. Динамики не будет. придется научиться проявлять терпение и милосердие, а не трясти судьбу за грудки. Следует избегать созависимых отношений - в таком состоянии вы подвержены манипуляциям и обману. Велика вероятность ссор, разводов, переезда. Главное в этом всем - слушать себя и избегать паники, действуйте по возможности рационально.

13 аркан матрица судьбы

Серьезные трансформации, прощание с чем-то старым (человек, место жительства, работа и тд) и приобретение нового. Ключевые испытания, которые повлияют на будущее. Перемены, избежать которых не удастся. Научитесь отпускать прошлое, прощать обиды и несовершенства - принимайте ситуацию такой, какая она есть, работайте с тем, что имеете.

14 аркан матрица судьбы

Период творчества, хобби, искусства. Если вы работаете в творческой сфере, то ждите повышения и новых перспектив, а если это ваше хобби, то вполне вероятно, что оно станет основным средством заработка. Возможно открытие новых талантов, смена ракурса и вкусов.

15 аркан матрица судьбы

Год роскоши, изобилия, богатства, страсти. Выход на новый уровень в отношениях и работе, интересные проекты, места, люди. Следует избегать мании величия и жадности, иначе все потеряете. Будут проверки на разного рода зависимости - вам нужно их пройти достойно. Поработайте над своей харизмой и речью, тогда получите власть над людьми.

16 аркан матрица судьбы

Энергия разрушений во благо - не дожидайтесь, пока то, что уже умерло, начнет неприятно пахнуть. Имейте силу прощаться с прошлым, не жалея его. Выбрасывайте из жизни все, что больше вам не нужно, открывая двери для всего нового. Полезно брать аскезы, чистить организм, делать медитации и детоксы.

17 аркан матрица судьбы

Год славы, денег, успеха, популярности. Ведите социальные сети, чаще общайтесь с людьми, заявляйте о себе громче. Не бойтесь предлагать свои услуги обществу, заниматься творчеством, выглядеть и говорить ярко. В 2024-м вы можете развить свое "я" до космических масштабов, если удастся побороть страх публики и неуверенность в себе.

18 аркан матрица судьбы

В 2024-м вам предстоит провести огромную работу, перестать жить в иллюзиях, верить в фантастику. 18-й аркан обещает, что важно найти свой собственный путь, отойти от толпы, если ее взгляды вам чужды, и не бояться одиночества. Составляйте списки и карты желаний, визуализируйте то, что хотите получить, и все загаданное сбудется.

19 аркан матрица судьбы

Наступивший год пройдет под эгидой аркана Солнце - это значит, что будущее окажется ярким и теплым. Можно выходить замуж, строить отношения, рожать детей. В жизни должна наступить ясность - определитесь с работой и местом жительства, чтобы быть счастливыми. Нужно избегать выгорания и негативных эмоций, иначе проведете год в депрессии.

20 аркан матрица судьбы

Этот аркан запрещает судиться, выяснять отношения, устраивать громкие разбирательства и скандалы. Высший суд - это время, когда каждый получает по заслугам, все ваши действия будут иметь последствия, судьба сама решит, кому и что предначертано. Ведите себя по-человечески, будьте добрее к людям и честны перед собой, тогда меч правосудия вас не коснется.

21 аркан матрица судьбы

Можно брать отпуск, уезжать за границу или в другие города. Нужно и важно пробовать что-то новое, расширять круг знакомых или сферу интересов. Вы должны больше соприкасаться с миром, ощущать себя в нем, выполнять свою истинную роль и предназначение. Также мир должен быть и внутри вас - работайте над тем, чтобы обрести внутреннюю гармонию.

22 аркан матрица судьбы

В 2024 году вам всё будет по плечу, если вы научитесь относиться к жизни проще. Смело соглашайтесь с тем, что вам хочется попробовать, отзывайтесь на заманчивые предложения. Включите внутри себя ребенка, не бойтесь сделать шаг вперед, даже если это шаг в неизвестность. Настраивайте себя на оптимистичный лад - помните, что все происходящее - к лучшему.

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