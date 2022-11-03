В список счастливчиков попали только три знака Зодиака.

Астрологи назвали три главных счастливчика ноября-2022 по знаку Зодиака. Больше всего повезет Девам, Весам и Козерогам. Они поймают удачу за хвост и будут очень счастливы.

Дева

Девам очень повезет в карьерном плане. Вы можете смело говорить с руководством о повышении должностного оклада или смене должности. Звезды будут на вашей стороне, а это значит, что какие-то подвижки по этому вопросу будут. Более того, вы можете заручиться поддержкой коллег и попробовать создать свой проект. Есть шанс, что у вас все получится.

Весы

Весы - это, пожалуй, главный везунчик ноября. Вам будет удаваться все, за что вы возьметесь. Звезды сулят вам успех в любом деле, особенно в личной жизни. В этом месяце вы будете находиться в центре внимания, поэтому не исключено, что каждый вечер вы будете проводить в компании приятного человека противоположного пола. Будьте уверенными в себе и открытыми для новых чувств.

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Козерог

Уже на днях Козероги могут совершить какой-то прорыв. Этот успех вдохновит их, и уже совсем скоро они могут показать результат еще лучше. Астрологи советуют представителям этого зодиакального созвездия не останавливаться на достигнутом. Мечтайте, стройте планы, рассуждайте о будущем, и у вас все обязательно получится!

Напомним, три знака Зодиака обретут счастье в 2023 году.

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