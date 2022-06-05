Анна Ефремова составила прогноз для Украины.

Астролог Анна Ефремова рассказала, что ждет Украину в 2022 году и почему переселенцам сейчас опасно возвращаться домой.

По ее словам, ретроградный Меркурий начал свое движение, а это значит, что ситуация в стране будет сложной. Эксперт пока не рекомендует возвращаться домой.

"Возвращаться рано. Я знаю, как все хотят домой, я не меньше вашего этого хочу. Но если есть возможность перебыть (в безопасном месте, - УНИАН), то сделайте это. Напомню, что Меркурий 3 июня стал в своё директное движение и я надеюсь, что переговоры которые будут происходить между Россией и Украиной, принесут свои положительные результаты уже в июле. Но это абсолютно не значит, что война закончится. Так как никаких астрологических или таро показателей на этот период нет", - сказала Ефремова.

Она добавила, что планеты перестроятся только в сентябре 2022 и не ранее октября-ноября мы увидим перемены.

"В этот период будет затмение. Весь 2022 год предусматривает сложную ситуацию связанную с войной", - подытожила астролог.

Напомним, какую опасность принесет ретроградный Меркурий для разных знаков Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: