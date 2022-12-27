Ведический эксперт предрекает, что Россию ждет катастрофа на фронте и внутри страны.

Ведический астролог Алакх Ниранжан прогнозирует, что ничего благоприятного не ждет Россию в 2023-м году. Уже с апреля-мая Юпитер переходит в восьмой дом, и уже в РФ начнутся беды. Также астроэксперт увидел "большую войну".

Об этом астроэксперт заявил в интервью YouTube-каналу PeopleLife. "То, что сейчас мы видим в Украине, вот эти тяжелые события и беды - это все с апреля начнется в России", говорит он.

Также, продолжил Ниранжан, Сатурн с февраля 2023 года будет в Водолее и становиться в шестой дом карты России. Это - постоянный цикл проблем, бесконечная смута. Кроме того, астролог видит "большую войну" с февраля 2023-го, в РФ уже не будут называть происходящее "специальной военной операцией". Уровень потерь будет совершенно невообразимым даже по сравнению с тем, что происходит сейчас. РФ ждет бедность, она будет буквально нависать над этой страной.

Астролог посоветовал российским элитам бежать с "тонущего корабля", поскольку эту страну ждут очень жесткие санкции, неразбериха во власти и даже смерть кого-то из лидеров или нескольких лидеров.

Ведический эксперт предрекает, что Россию ждет катастрофа на фронте, военные действия перейдут на ее территорию. Кроме того, даже возможны массовые акции протеста в РФ и народное недовольство. Возможна даже смена власти и обновление судебной системы в ноябре-декабре 2023-го.

Ранее известный астролог Влад Росс поделился прогнозом относительно того, чего ждать украинцам в новогодние праздники. Он считает, что 31 декабря президент РФ Путин нанесет ракетный удар.

Вас также могут заинтересовать новости: