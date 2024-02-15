Они реализуют все свои планы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, на чьей улице будет праздник уже на этих выходных, в период с 17 по 18 февраля 2024 года. У них все будет складываться на ура.

Лев

Во-первых, Львы могут проявить свои лидерские качества, в результате чего вместе со своей командой добьются нереальных профессиональных высот. А во-вторых, наконец начнет налаживаться личная жизнь представителей этого знака Зодиака. Вы сможете отпустить прошлое и взглянуть в глаза своему прекрасному будущему.

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Овен

Для Овнов эти выходные пройдут под романтической звездой. Вы захотите больше времени провести со своей второй половинкой и насладиться теплом и нежностью друг друга. Более того, в этот период вы можете задуматься о том, чтобы дать новую жизнь. В личных отношениях у вас будет полная гармония и взаимопонимание.

Близнецы

Близнецам удастся расставить все точки над "і" в наболевших вопросах. Это позволит вам выдохнуть с облегчением и наконец-то расслабиться. Проведите эти выходные вдали от суеты. Возможно, поедьте за город с семьей или друзьями. Проведите это время весело.

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