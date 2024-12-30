Январь будет сложным для Украины, говорят астрологи.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы составили прогноз для Украины на январь 2025 года. По их словам, январь будет напряженным, но важным месяцем всего года. Энергетически сложной частью месяца станет именно вторая половина.

"В январе Украина продолжит проживать по годовой карте трансформационный астрологический подпериод, который длится с 8 декабря 2024 года до 1 февраля 2025 года. Данный подпериод связан с энергией Раху. Раху - это энергия, связанная с трансформациями, неопределенностью, подвешенным состоянием, переживаниями, страхами, затягиванием чего-либо. Обычно этот период также говорит о том, что необходимо подождать немного времени, чтобы внешние условия или сам человек, а в нашем случае - страна, трансформировались для получения материальных плодов. Этот период в годовой карте Украины указывает на трансформации, связанные с властью в стране, ее мировоззрением и восприятием. Он также указывает на влияние на саму власть. С положительной стороны, это может означать финансовую поддержку для страны", - рассказали эксперты эксклюзивно для УНИАН.

В основной натальной карте Украины также будут изменения в астрологических подпериодах на более напряженные, продолжили астрологи.

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С 30 декабря 2024 года до 16 января 2025 года в основной карте Украины будет идти период Юпитер-Солнце-Кету.

"Кету - это энергия, которая, с одной стороны, ускоряет различные события, а с другой - указывает на неожиданные, незапланированные ситуации. Она связана с секретами и спецслужбами. В нашем случае этот период может повысить вероятность обстрелов и создать напряженные ситуации, связанные с властью в Украине. Он также говорит о том, что люди, которые сейчас находятся у власти, начинают свой путь к ее потере. Этот период также может указывать на наращиваемое давление на власть Украины. В последнее время многие российские СМИ утверждают, что Украина якобы планирует новое наступление. Мы не можем подтвердить это, исходя из текущих астрологических транзитов, но если такие планы действительно есть, то они могут проявиться именно в это время, поскольку в целом подпериод Солнца по основной карте Украины не исключает такой возможности", - говорят астрологи.

С 16 января 2025 года по 5 марта 2025 года в основной карте Украины будет идти период Юпитер-Солнце-Венера, отметили Сухановы:

"Венера в натальной карте Украины связана с врагами. Солнце и Венера в целом являются врагами в Ведической астрологии Джйотиш. Именно в подпериод Венеры началась полномасштабная война России против Украины. Солнце в это время должно "выжигать" врагов - как внешних, так и внутренних. Можно сказать, что этот подпериод может сначала привести к активизации врагов, а затем, ближе к его концу, - к решению вопросов с ними. Это также может указывать на завершение горячей фазы войны. Однако в любом случае этот период будет напряженным, особенно в его начале. Поэтому берегите себя, друзья, и будьте внимательны".

Теперь посмотрим, какие астрологические подпериоды будут идти в гороскопе РФ.

Эксперты говорят, что с 8 октября 2024 года по 15 февраля 2025 года РФ будет продолжать находиться под влиянием своего астрологического периода Юпитер-Юпитер-Венера. Этот период может усилить экономические трудности в стране, в частности способствовать росту курса валют. Возможны обострения внутренних конфликтов, включая те, что связаны с этническими вопросами, а также усиление внешнего влияния других государств на Россию. В это время в РФ также повышена вероятность форс-мажорных событий.

Теперь давайте рассмотрим основные изменения в астрологических транзитах на январь.

- 4 января Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Стрелец.Данный переход благоприятен для банковского сектора, для решения правовых вопросов, он также будет выводить из тени все скрытые договоренности, которые могли до этого формироваться. Этот транзит благоприятен для Украины.

- 14 января Солнце(планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Козерог. В общем Солнце не очень любит этот знак Зодиака. Данный переход может усилить различные ограничения и давление со стороны власти на людей, а также со стороны различных партнеров на саму власть. С этого момента возможны похолодания и морозы.

- 21 января Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решительности, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) в ретроградном движении возвращается в знак Зодиака Близнецы.Данный транзит неблагоприятен для всего, что связано с информационной и IT-сферой, а также для людей, которые работают в этих сферах. Он может способствовать увеличению обстрелов объектов, связанных с этими сферами, а также объектов энергетической инфраструктуры. Может способствовать возникновению конфликтов в СМИ.

- 24 января Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Козерог. Данный переход благоприятен для бизнеса и деловой активности, поскольку Меркурий любит земные знаки Зодиака. Однако, поскольку Козерог - это знак Сатурна, то это также свидетельствует о том, что во многих деловых процессах могут наблюдаться небольшие задержки.

- 28 января Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Рыбы. С одной стороны, это хорошее положение для этой планеты. Однако Венера соединяется с Раху и это ухудшает ее показатели. Этот транзит будет очень сильно повышать эмоциональность людей, создавать дисбаланс в сфере отношений разного типа (личные, дипломатические, бизнес).

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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