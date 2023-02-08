Они стали неудачниками месяца.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в феврале придется сложно в общении сокружающими. Их враги могут активизироваться и начать вставлять палки в колеса.

Телец

Тельцы - это очень прямолинейные люди, которые не всегда следят за своим языком. Они своей резкостью могут обидеть любого, поэтому чаще всего люди ведут себя с ними отстраненно. Однако не все готовы стерпеть их недружелюбное отношение, есть те, кто отомстит им за каждое резкое слово. Поэтому не удивляйтесь, если в феврале этого года ваши враги дадут о себе знать и подпортят вам жизнь.

Дева

Астрологи говорят, что Девы своим контролем уже могли всех утомить. В этом месяце люди будут пытаться вырваться из-под вашей чрезмерной опеки и контроля. Они всячески будут вам сопротивляться, что уже чревато негативными последствиями в отношениях с ними. У вас могут возникать ссоры и более серьезные конфликты. Не исключено, что вы станете участником агрессивных дебатов.

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Рыбы

Рыбы - это очень доверчивый знак Зодиака, поэтому именно к вам чаще всего "прилипают" недоброжелатели и мошенники. Так, вы можете стать жертвой обмана. Есть риск, что вы потеряете крупную сумму денег из-за козней врагов. Будьте внимательны и пересмотрите круг своего общения. Можете рассчитывать на помощь близких.

Напомним, какие знаки Зодиака останутся без денег и надежды на счастье уже весной.

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