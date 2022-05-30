Их ждут испытания, которые им будет сложно пройти.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых судьба подготовила ряд испытаний. Им будет тяжело, порой может наблюдаться эмоциональное выгорание и даже депрессия.

Телец

Для Тельцов наступил период самокопания. Более того, они могут создавать проблему там, где ее нет. Их плохое настроение может сказываться на окружающих, из-за чего возможны конфликты и даже грандиозные скандалы. В ближайшее время судьба проверит их на прочность и на способность контролировать свои эмоции. Если Тельцы смогут собраться, то они выстоят и победят, а если нет, то сделают только хуже самим себе.

Скорпион

Скорпионы не всегда осознают, что в отношениях нет места эгоцентризму. Да, здоровый эгоизм - это хорошо, но если он выходит за рамки приличного, то лучше пересмотреть свое поведение. Такое положение дел, то, что Скорпионов никто не интересует, кроме них самих, может раздражать их вторую половинку. Не исключено, что в ближайшее время ему предстоит выяснение отношений. И если Скорпион не прислушается к близкому человеку, то вероятен разрыв отношений.

Водолей

Водолеи могут впасть в продолжительную депрессию из-за самонакрута. Они все принимают близко к сердцу, даже то, что того не стоит. Из каждой мелочи они способны сделать проблему. Неприятности на работе также скажутся на настроении Водолеев. У них будет период, когда опускаются руки. Астрологи советуют им мыслить позитивно, брать себя в руки и действовать, а не ждать у моря погоды.

Напомним, ранее астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым нужно больше отдыхать.

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