Люди, рожденные под этими знаками, столкнутся с неприятностями.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями в делах на текущей неделе до 20 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, рискуют потерять деньги

Знаки Зодиака, которым грозит бедность

В указанный период финансовые трудности и неприятные рабочие ситуации ждут Близнецов. Чтобы не усугубить проблемы, астрологи рекомендуют представителям данного знака быть осторожнее, ни в коем случае не тратить деньги зря.

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Непростая неделя получится у Раков. Им рекомендуется осторожно тратить свои силы и энергию, постоянно оставаясь начеку. Появится серьезный риск повстречать на своем пути мошенников и лишиться большой суммы денег.

Финансовые проблемы будут преследовать Львов ближайшие недели, если они запустят дела и не рассчитаются со старыми долгами. Конфликты с коллегами и клиентами неизбежны. Львы в указанный период рискуют потерять работу и источники дохода.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные перемены в жизни в лучшую сторону.

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