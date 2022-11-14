Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями в делах на текущей неделе до 20 ноября.
Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, рискуют потерять деньги
Знаки Зодиака, которым грозит бедность
В указанный период финансовые трудности и неприятные рабочие ситуации ждут Близнецов. Чтобы не усугубить проблемы, астрологи рекомендуют представителям данного знака быть осторожнее, ни в коем случае не тратить деньги зря.
Непростая неделя получится у Раков. Им рекомендуется осторожно тратить свои силы и энергию, постоянно оставаясь начеку. Появится серьезный риск повстречать на своем пути мошенников и лишиться большой суммы денег.
Финансовые проблемы будут преследовать Львов ближайшие недели, если они запустят дела и не рассчитаются со старыми долгами. Конфликты с коллегами и клиентами неизбежны. Львы в указанный период рискуют потерять работу и источники дохода.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные перемены в жизни в лучшую сторону.