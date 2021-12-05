Они могут подать на развод без всяких колебаний.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не держаться за брак. Они живут по принципу "Есть - хорошо, нет - тоже хорошо". В целом их не терзают муки совести, да и мнение других их мало интересует.

Рак

Эмоциональный Раки считаются семьянинами. Они ценят домашний уют, тепло, заботу, любовь и нежность. Малейший "холодок" в ваших отношениях негативно может сказаться на Раке. Ваши перепады настроения или желание побыть наедине с собой они воспринимают как личную обиду. Поэтому смело могут закончить с вами отношения и пойти на поиски партнера получше, который все свое время будет посвящать только им.

Часто на пути к счастливой семейной жизни Стрелец может споткнуться об собственную импульсивность. В порыве эмоций они могут наговорить много гадостей, а вот извиниться у них смелости не хватит. И если что-то им можно простить, то порой они могут зацепить слишком глубоко. Также в порыве злости они могут заявить о своем желании развестись. И пусть позже они пожалеют об этом, но времени назад не вернуть.

Рыбы

Сами Рыбы никогда не осмелятся разорвать отношения. Они скорее будут изводить вас, чтобы вы сами приняли такое решение. Астрологи уверяют, что этот знак Зодиака может превратить вашу жизнь в настоящую пытку. Кроме того, Рыбы склонны к изменам. Более того, они любят хвастаться своим послужным списком.

Напомним, каких знаков Зодиака среди мужчин стоит опасаться женщинам.

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Автор: Диана Могилевич