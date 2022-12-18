Рожденных под этими знаками людей ждут приятные перемены в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить потенциального партнера и закрутить новый роман на следующей неделе - в период с 19 до 25 декабря включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденных под этими знаками людей ждут приятные перемены в личной жизни.

Знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь

Для поисков второй половинки следующая неделя прекрасно подойдет Овнам. Главное - быть разборчивыми и не доверять первому встречному свое сердце. В целом же звезды сулят много приятных сюрпризов и событий.

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Завести новое знакомство, которое в дальнейшем может перерасти в нечто большее, должно получиться в указанный период у Близнецов. Они смогут сполна увлечь потенциального партнера своим обаянием и положительными качествами характера.

Найти новую любовь удастся Весам на следующей неделе. Чтобы полностью погрузиться в романтическую атмосферу, им нужно абстрагироваться от рабочих и домашних дел.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут сталкиваться с проблемами на следующей неделе.

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