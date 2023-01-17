Они столкнутся с предательством.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в феврале 2023 года очень не повезет. Они могут столкнуться с предательством любимого человека, что сильно по ним ударит.

Близнецы

В феврале Близнецам не позавидуешь. В их жизни произойдут события, которые буквально выбьют почву из-под ног. Есть вероятность, что вы можете узнать об измене второй половинки. В этот момент вам захочется излить душу близким друзьям, но и среди них окажутся предатели. Все это очень печально отразиться на вашем психологическом состоянии. Вы рискуете впасть в продолжительную депрессию, из которой выйти вам поможет новый человек. Не исключено, что с ним у вас вскоре завяжутся отношения.

Скорпион

Если с посторонними людьми вы похожи на колючего ёжика, то с близкими все наоборот. Вы старается проявлять доброту, внимание и заботу. Однако не все способны оценить ваш порыв быть рядом и приносить пользу. Кто-то из вашего близкого окружения, кажется, устал от вашего постоянного присутствия, поэтому будет максимально отдаляться. Астрологи говорят, что вы можете попасть в любовный треугольник, в котором именно вы будете жертвой.

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Рак

В последнее время вы могли очень устать, поэтому повышается уровень вашей агрессии и раздражительности. Вы можете без повода срываться на своих любимых людях. В ответ ждите того же. Не исключено, что вы разорвете связи с близкими на какое-то время. Конечно, вам будет плохо без них, но постарайтесь провести это время с пользой - отдохните, прийдите в себя, уделите время своим хобби. И с новыми силами возобновляйте отношения с людьми и не повторяйте старых ошибок.

Напомним, для трех знаков Зодиака конец января станет волшебным.

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