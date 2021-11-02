В этот список попали пять знаков Зодиака.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, какие знаки Зодиака являются лучшими руководителями.

Козерог

Лучшие руководители - это Козероги. Эти люди рождены для того, чтобы управлять и повелевать. Козерогом управляет Сатурн, а потому он не боится ответственности.

Водолей

Повезет тем, у кого начальник - Водолей. Руководитель-Водолей всегда поймет и выслушает подчинённого. Он всегда сумеет создать в коллективе теплую дружескую атмосферу. Если Козерог - это более жёсткий и строгий начальник, то Водолей - более душевный, всегда готовый помочь любому члену коллектива.

Лев

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 1-7 ноября: каким знакам угрожают болезниЛьву от рождения дано управлять и повелевать, потому из представителей этого знака также получаются хорошие руководители. Подчинённые никогда не могут на Льва долго злиться и все ему прощают. Лев может быть строгим, может отругать, но он отходчивый и всегда умеет наладить рабочий процесс. Его чаще всего любят в коллективе, и ему все сходит с рук.

Овен

Овен, к слову, также является знаком лидерства и стремится управлять, однако с его лидерством не все так гладко. Овен слишком увлекается собственной властью и слишком уж переоценивает себя, считая себя главным и прирожденным лидером.

Стрелец

Также из Стрельцов получаются неплохие руководители. Но Стрельцы - прежде всего, хорошие идеологи, потому им больше удается не наладить рабочий процесс, а заразить всех одной идеей и вдохновить.

Напомним, ранее Влад Росс назвал знаки Зодиака, которым повезет в финансовом плане в ноябре 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич