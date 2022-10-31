Эти люди не дадут себя в обиду.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не полез за словом в карман. Из любого спора они выйдут победителями, ведь они не умеют проигрывать.

Речь идёт о Козерогах, Львах и Скорпионах.

Козерог

Люди, рождённые под этим зодиакальным созвездием, считают, что только их мнение имеет право на существование. Они привыкли всегда добиваться своего. И если нужно кого-то склонить на свою сторону, они с легкостью это сделают. Интересно и то, что им все равно на критику в свой адрес. Они весь хейт пропускают мимо ушей, пока речь не заходит об их близких. Если вы обидите кого-то из их родных, то Козерог тут же нанесёт вам удар. Словесно он вас просто уничтожит.

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Лев

Львы - это люди, которые считают себя лучше других. Окружающих это сильно раздражает, ведь они чувствуют, что во многом уступают этому царственному знаку Зодиака.

Недоброжелатели могут даже попытаться публично задеть Льва, но каждая такая попытка пресекается на корню. Лев не позволит себя унизить, да ещё и при посторонних. Он найдёт, что ответить, да так, чтобы в будущем не повадно было пытаться его "уколоть".

Скорпион

Только заденьте чувства Скорпиона, как он выпустит своё жало. Это не тот знак Зодиака, который молча будет терпеть все обиды. Они готовы сражаться до последней капли крови, чтобы доказать свою правоту. И чаще всего им это удаётся, ведь это очень эгоистичный знак Зодиака, не привыкший отступать. С ними стоит быть очень осторожными, особенно в конфликтных ситуациях.

Напомним, два знака Зодиака ждет "белая полоса" уже в ноябре.

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