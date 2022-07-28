Что ожидает Тельцов в 2022 году в августе и о чем предупреждают астрологи - узнайте в материале УНИАН.

Карта гороскопа для земного Тельца в конце лета не предвещает ничего хорошего. Возможны непредвиденные траты, ссоры с близкими и конфликты на работе. Некоторым представителям знака будет казаться, что сил уже нет - дела придется завершать буквально в агонии.

УНИАН расскажет, что еще прогнозирует гороскоп на август для Тельца.

Гороскоп карьеры на август 2022

Все самые важные дела по работе лучше планировать на первую неделю месяца. Звезды говорят, что этот период наиболее благоприятен для решения карьерных вопросов. Во второй декаде, наоборот, нужно быть осторожными - возможна напряженная обстановка с коллегами или руководством.

Главный совет - не ввязываться в чужие споры и конфликты, опасаться краж и обманов. Тысячу раз думать прежде, чем принимать участие в каких-либо проектах - они, скорее всего, будут неудачными.

В конце месяца снова повезет - начальство взглянет на вас под другим углом и может предложить интересные задачи. Любые материальные операции также будут удачными, но тщательно взвешивайте риски, чтобы не оказаться без денег.

Гороскоп любви на август 2022

Романтическую сторону жизни нельзя назвать удачной - положение звезд на небе не совсем благоприятно для романтических свершений. Особенно это касается Тельцов, у которых есть вторая половинка - быт "съест" чувства, и в череде повседневных обязанностей вам будет некогда заниматься отношениями. Такой период нужно просто переждать, не наделав глупостей.

Одинокие Тельцы также не смогут найти себе вторую половинку - астрологи говорят, что в этом месяце вам не встретится человек, разделяющий ваши взгляды. Все, что вы можете сделать - это завершить бесперспективные взаимоотношения, которые вас не радуют. Будьте внимательны - возможны проявления симпатии со стороны друзей, но это не приведет к бурному роману.

Гороскоп здоровья на август 2022

В начале месяца высоки риски травм, поэтому будьте осторожны с острыми предметами и не садитесь за руль. Также не стоит заниматься экстремальными видами спорта. Несмотря на внешние опасности, организм порадует Тельцов хорошим самочувствием.

Астрологи рекомендуют чаще гулять, пить витамины и высыпаться. Если планируете отпуск, то выбирайте горные или речные местности, чтобы не только отдохнуть, но и наладить состояние организма. По возможности сходите к врачу на профилактический осмотр, чтобы быть уверенными в отсутствии каких-либо заболеваний.

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