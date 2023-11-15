Попробуйте догадаться, как себя ведут Раки или Девы в коллективе.

Поскольку большинство из нас тратят треть своего времени, работая и взаимодействуя друг с другом, мы постоянно сталкиваемся с испытаниями и невзгодами межличностных отношений. Учитывая сложное сочетание возрастов, взглядов и планов, мы подготовили полезное руководство по стилю работы каждого знака Зодиака, пишет New York Post.

Овен

Овны прямолинейны, они не будут говорить всякую ерунду за спиной. Также представители этого знака превосходно умеют произносить воодушевляющие речи или возглавлять атаку. Кроме того, Овны не злопамятны, поэтому даже если у вас было что-то вроде конфликта с ними, вы можете быть уверены, что все достаточно быстро остается в прошлом.

Телец

Телец управляет вторым домом ценностей. Верный способ вызвать у них недовольство - это критиковать их подход или управлять их временем. Также Тельцы умеют выходить за рамки ожидаемого, а затем требовать от других аналогичных стандартов. Получив власть или полномочия, они могут стать настоящими диктаторами. Как земной знак, которым управляет Венера, Телец успокаивается красотой. Для нормального функционирования им необходимо достаточное количество естественного света, растений и еды. Таким образом, их всегда можно угостить роскошным обедом и официальными извинениями.

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Близнецы

Близнецами управляет планета-обманщик Меркурий, и они являются бесспорными продавцами Зодиака. Независимо от того, торгуют ли они акциями, стратегиями или схемами, они любят торговать, и особенно информацией. Так что, если вы хотите, чтобы слухи распространились, посетить вечеринку или же сделать яркую передышку в сокрушительной монотонности рабочего дня, это ваш человек. В лучшем случае динамичные, а в худшем - рассеянные, они склонны к вспышкам гнева, чрезмерной откровенности и смене лояльности.

Рак

Управляемые капризной Луной Раки очень темпераментные. Они эмоционально умные, любят, когда к ним обращаются за советом, личным или профессиональным. Если у них есть такая возможность, они могут стать по-настоящему заботливыми. Также Раки созданы для того, чтобы инвестировать в работу, которую они выполняют, и в людей, для которых они это делают. Жесткие, но нежные, безопасность для них священна.

Лев

Лев увядает без поклонения. Если вы сможете достичь их нормы похвалы за работу, внимательно и молча слушать их ежедневный монолог о самовозвеличении, у вас будет очень преданный Лев. Нетерпимые к подлым сплетням и всегда защищающие проигравших, Львы процветают, продвигаясь по службе или повышая свой вклад в успех другого члена команды.

Дева

Будучи управительницей шестого дома служения и ежедневных ритуалов, Дева отождествляет себя со своей святой работой больше, чем другие знаки. Ориентированные на детали Девы глубоко заинтересованы в том, чтобы вы интегрировали их тщательно продуманные заметки для улучшения. А вот похвала им не важна. Хотя их методы могут показаться экстремальными, каждый список, который они составляют, и действия, которые они предпринимают, направлены на общее благо коллектива.

Весы

Весы любят идти на поводу, подниматься по служебной лестнице и добиваться успеха благодаря неопровержимому обаянию, а не реальному тяжелому труду. Поскольку им трудно принимать решения и разрешать конфликты, они могут показаться пассивно-агрессивными. Также Весы процветают, когда их социальные навыки можно использовать в командной динамике. Они здесь для того, чтобы гармонизировать, сглаживать и оценивать, а не для того, чтобы руководить, утверждать, нанимать или увольнять.

Скорпион

Будучи самым могущественным знаком Зодиака, Скорпиону на рабочем месте не стоит беспокоиться. Скорпион лучше подходит для заключения независимых контрактов, чем для создания команды, он рожден с предчувствием предательства, поэтому, чем с меньшим количеством людей ему придется работать, тем лучше. Лучший способ подойти к ним и оценить их - это искреннее смирение и мучительное внимание к деталям.

Стрелец

Стрелец - неопровержимый офисный оптимист, сродни мартини за обедом, табличке о премии и открытому окну. Открытые к сотрудничеству и всегда верящие в то, что все возможно, Стрельцы сопротивляются тирании жесткого графика и лучше себя чувствуют в среде свободной формы, где их инновации могут найти основу.

Козерог

Вооруженный амбициями и тонким чувством юмора, Козерог знает, как вести игру. Эффективные и амбициозные, у них нет времени на тонкости, мелкие сплетни или обеды вне офиса. Козероги гордятся своей способностью добиваться успеха без помощи и похвалы. Для них все, что нужно сделать, необходимо сделать хорошо, и они вряд ли будут терпеть меньшие усилия или половину усилий от других.

Водолей

Управители одиннадцатого дома сообщества, связей и утопических идеалов, Водолеи, скорее всего, будут открыто говорить о том, сколько денег они зарабатывают. Если вы поймаете их между циклами диссоциации, они, скорее всего, помогут вам продвинуться вперед, получить повышение и достичь того, о чем вы всегда мечтали. Кроме того, водоносы практически не заинтересованы в знакомстве с вами за пределами рабочего места, так что, избавьте их от своих приглашений куда-либо.

Рыбы

Слабые духом и склонные к фантазиям и рассеянности, Рыбы лучше всего справляются с ролями, требующими воображения, адаптации и регулярной смены обстановки. Рыбы мотивированы действовать, когда они хотят переспать со своим боссом или прекрасно знают, что готовятся уйти и нуждаются в рекомендации.

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