Овнам стоит следить за временем и своими вещами.

В воскресенье, 28 мая, Тельцы получат шанс на спасение от всех проблем. А вот Рыбам стоит быть осторожнее, возможна ситуация, которая сильно их испугает. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам стоит следить за временем и своими вещами. В этот день вы можете опаздывать и терять что-то очень ценное. Будьте внимательнее, не позволяйте случайностям все испортить.

Телец

28 мая Тельцы очень обрадуются, они получат заветный спасательный круг. Кто-то решит протянуть вам руку помощи, поддержка и забота залечат ваши раны. Будьте благодарны за все, что для вас делают.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам прилив сил и энергии. Постарайтесь направить свои возможности в правильное русло, не стоит тратить время на пустяки. Работайте над своим успехом, все получится.

Рак

Раки получат неожиданную новость, звонок от человека из прошлого может вас сильно удивить. Не стоит поддаваться эмоциям, новую информацию нужно трезво оценить. Возможно, вам стоит посоветоваться с кем-то из друзей.

Лев

Львам стоит отказаться от вредных привычек. Займитесь своим здоровьем и не рискуйте ради минутного удовольствия. В этот день вам стоит подумать о чем-то серьезном и важном.

Дева

Карты Таро сулят Девам неприятности. Вы можете поссориться с близким другом из-за банального недопонимания. Научитесь слушать людей и постарайтесь пойти на компромисс.

Весы

В этот день Весам стоит отпустить ситуацию. Не пытайтесь что-то менять, события будут развиваться независимо от того, как вы к ним относитесь. Наблюдайте и делайте выводы.

Скорпион

В жизни Скорпионов назрел переломный момент. Вы можете все изменить, однако только если на все 100% готовы к этому. Обдумайте все несколько раз, а если решились - действуйте.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам отдых и долгожданную радость. Вы можете провести день в кругу друзей и близких, не думая обо всем остальном. Не забывайте и родственниках, они тоже ждут вашего внимания.

Козерог

28 мая Козерогам стоит задуматься, нравится ли им их работа. Возможно, вы достойны куда большего, но почему-то "зарываете" свой талант. Не слушайте свои комплексы и страхи, вы действительно можете раскрыть себя в чем-то новом.

Водолей

В этот день Водолеям можно расслабиться. Все проблемы будут решаться сами собой, ваше участие не понадобится. Наслаждайтесь внезапной удачей и не думайте о том, что будет завтра.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам непростой день. Вы можете сильно испугаться, что негативно отразится на вашем настроении. Однако если вы сумеете не поддаться панике, то вы сможете понять, что все не так плохо.

Напомним, ранее стало известно, что новая неделя принесет ужасные потрясения двум знакам Зодиака.

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