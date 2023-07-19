Карты Таро советуют Близнецам не зацикливаться на негативе.

В четверг, 20 июля, Тельцы смогут порадоваться, им очень повезет. Несладко придется Козерогам, их может предать самый близкий человек. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам можно сделать упор на своей карьере. Уделите максимум своего времени работе, вопросы личной жизни стоит отложить на потом. У вас будет отличный шанс проявить себя с лучшей стороны и получить повышение.

Телец

Тельцов буквально поцелует удача. Все, что вы решите делать, принесет успех. Ловите момент и разберитесь со всеми проблемами, у вас все получится.

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Близнецы

Карты Таро советуют Близнецам не зацикливаться на негативе. Не корите себя за ошибки и промахи, двигайтесь вперед, не думая о плохом. Вы часто "грызете" себя из-за пустяков.

Рак

В четверг Раки отдохнут и расслабятся. Вас ждет удачная возможность провести время со своей второй половинкой. Не жалейте сил и времени, такие моменты очень ценны.

Лев

Карты Таро сулят Львам большие открытия. Вы сможете по-новому взглянуть на человека, который прочно засел в ваших мыслях. Не скрывайте от него свои эмоции, ему будет приятно услышать от вас комплименты.

Дева

Девам стоит вернуться с небес на землю. Отбросьте пустые мысли и начните адекватно оценивать происходящее. Вам нужно сделать правильные выводы и не оступиться.

Весы

Карты Таро советуют Весам не сидеть на одном месте. В четверг вам стоит выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Это принесет хороший результат, важно лишь начать действовать.

Скорпион

Скорпионам не стоит слушать окружающих. Вас могут обмануть или же специально втянуть в какой-то скандал. Однако вам под силу все это предотвратить, верьте в себя.

Стрелец

В четверг Стрельцов ждут интересные события. Возможно, вам даже покажется, что вокруг творится что-то мистическое. Не бойтесь, для вас все это не несет никакой угрозы.

Козерог

20 июля Козероги могут разозлиться. Вы узнаете, что близкий человек вас предал. Не нужно мстить и что-то доказывать, будьте выше этого.

Водолей

Водолеям стоит уделить время своей семье. Кто-то из родственников нуждается в вашей помощи, но вы этого не замечаете. Пришло время открыть глаза, обращайте внимание на проблемы окружающих.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам сложности. Вы можете испытать дискомфорт, будто окажетесь не в своей тарелке. В четверг вам стоит сохранять спокойствие и не показывать, что вы чем-то недовольны.

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