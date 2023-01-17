Овнов могут атаковать враги.

В среду, 18 января, Тельцы смогут насладиться отдыхом и приятной компанией, а вот Девам будет не до развлечений, их ждут серьезные проблемы на работе. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов могут атаковать враги, они ждут удачного момента и с радостью нанесут подлый удар. Будьте осторожны, не давайте недругам даже намека на свою слабость.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам райское наслаждение. Вы будете наслаждаться релаксом и приятным общением с друзьями. Не переживайте из-за пустяков, они могут испортить ваше настроение.

Видео дня

Близнецы

Близнецы получат толчок, вы сможете осуществить свои мечты и решиться на глобальные свершения. Вас ждет успех, однако не нужно полагаться только на себя, заручитесь поддержкой.

Рак

18 января Раки возьмут всю власть в свои руки. Вы будете мастерски управлять своей жизнью, решать все важные вопросы и выйдете победителем из всех ситуаций.

Лев

В среду Львам стоит избегать острых углов. Постарайтесь не нервничать, реагируйте на события спокойно, без лишних эмоций.

Дева

Дев ждет катастрофа на работе. Однако не стоит пугаться. Эта катастрофа может обойти вас стороной, если вы сумеете вовремя понять, что доверились не тому человеку.

Весы

Карты Таро прочат Весам глоток свежего воздуха. Вы сможете освежить отношения со второй половинкой и задуматься о новом деле.

Скорпион

Скорпионам сильно повезет, удача будет сопровождать вас во всех сферах жизни. Не упускайте интересные возможности.

Стрелец

Стрельцам нужно сохранить серьезность и не поддаваться соблазнам. Смотрите на мир трезво и не надевайте розовые очки, вы можете сильно разочароваться.

Козерог

Козерогам можно отправиться на шоппинг и чем-то себя порадовать. Не стоит экономить на том, что действительно принесет вам счастье.

Водолей

В жизнь Водолеев ворвутся ссоры. Вы рискуете оказаться в эпицентре неприятных событий. Не пытайтесь остаться в стороне, решайте все эти проблемы и не бездействуйте.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам взять себя в руки и серьезно отнестись к отношениям в семье. Не игнорируйте родственников, им нужна ваша помощь.

Ранее астрологи рассказали, что сразу три знака Зодиака потеряют голову от любви уже на этой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: