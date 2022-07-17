Елена Бюн, которая ведет свой YouTube-канал, сделала расклад на предстоящие события.

Известный Таролог Елена Бюн на своем YouTube-канале рассказала, что осень 2022 года для Украины будет решающей. Речь идет о завершении активной фазы боевых действий и переходу к обсуждениям. При этом, подчеркивает Бюн, Украина будет однозначным победителем.

"Украина будет залечивать раны. Раны, боль, страдания, потери, горечь. Для этого надо время. Однозначно осенью будут наблюдаться какие-то перемены к лучшему. Будет принятие ответственных, правильных, судьбоносных решений, без которых путь Украины вперед будет весьма затруднительным", - комментирует Елена.

"Будет решаться ситуация с войной. Все, что касается войны в Украине. Будут какие-то переговоры. Но ситуация будет решаться по справедливости. Украина обретет нечто ценное и будет извлекать горький опыт из вот этих ошибок, которые были в прошлом. Здесь карты говорят, что для страны были долгие ожидания, но нас с вами ждет какая-то награда, однозначно. И после всего этого вся надежда на нашу с вами мудрость и опыт", - добавила таро-эксперт.

Напомним, ранее Елена Бюн рассказала, когда Украина безоговорочно победит Россию. По ее словам, это должно случиться осенью 2022 года.

Также УНИАН писал, что астрологи перечислили самые честные знаки Зодиака, которым можно верить на 100%.

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