Первые акции протеста в РФ ожидаются в октябре:

Лето текущего года должно стать для россиян переломным. Большая часть населения РФ, наконец, поймут, что происходит на самом деле. Есть большая вероятность, что в России начнутся бунты.

Такой прогноз сделали нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко в эфире Факти ICTV.

"Лето будет переломным моментом. Быстро пронесется информация, из которой всем станет ясно, кто есть кто. Именно этим летом россияне поймут, как их одурачили. Многие поймут, что они заигрались. Многие мамы будут переживать за своих детей, которые "сгорят" на войне", – отметил таролог.

По его словам, первые мощные бунты в России ожидаются в октябре:

"Первую сильную заворушку мы увидим через четыре месяца. Это Чечня и Дагестан, мы четко видим мусульман. Думаю, Кавказкие республики будут первыми, кто начнет какой-то бунт".

Напомним, астролог Ольга Медвецкая предрекла революцию и развал России.

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