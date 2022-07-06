По прогнозу Ольги Медвецкой, у консервативного диктатора Путина не останется шансов.

Начиная с марта 2023-го года, в России запустятся неизбежные процессы, которые приведут к глобальным переменам. Не исключено, что в РФ активизируются революционные движения, а, возможно, произойдет и ее развал на отдельные республики.

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая, говоря о том, как на Россию повлияет переход Плутона в знак Водолея в начале следующего года.

"Этот период будет характеризован трансформацией антидемократических, тоталитарных, империалистических режимов, активацией революционных движений… Не обещаю, что они трансформируются прямо в конце марта, потому что все же Плутону нужно много времени на его миссии, к тому же с лета 2023 по январь 2024 года он станет ретроградным и на полгода вернется снова в знак Козерога. Однако процесс уже будет запущен, а размах начнет приобретать с 2024 года", – указала астролог.

"Как именно это будет – трудно предсказать. Астрология указывает направление, развитие событий, а не детали, помните? Может быть, внутренние революции, может быть, восстание и отделение независимых республик. Вариантов много, но это не главное", – добавила она.

При этом астролог также отметила, что объединяет Путина, Лукашенко, Си Цзиньпиня и Эрдогана:

"Они родились в период пребывания того самого Плутона в знаке Льва (отсюда империализм, авторитарность) – противоположном знаке Водолея, в который он приедет в марте следующего года. То есть, Плутон в Водолее не оставит шансов консервативным диктаторам. По крайней мере, не должен".

Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая предупредила, что в ближайшие 20 лет мир ждут глобальные изменения, ожидается создание новых межгосударственных объединений.

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