Вместе с тем ВСУ будут продвигаться на фронте, отметила Рубина Цыбульская.

Массированные атаки России на объекты критической инфраструктуры Украины в декабре не прекратятся, но даже погода будет способствовать успешному продвижению ВСУ на фронте.

Такой прогноз сделала таролог и астролог Рубина Цыбульская, отметив, что в новом месяце в Украину придет много побед. Она назвала декабрь решающим месяцем, однако, при этом холод и темнота не отступят, украинцам нужно быть к этому готовыми.

"Идет трансформация, обнуление для страны и многих территорий, но при этом показывает, что начало месяца люди будут находиться в смятении, страхе панике, пребывать в неопределенности. Россия будет продолжать наносить удары по жизненно важным объектам, а также по больным уже восстановленным местам", – отметила таролог.

По ее словам, РФ будет пытаться их добить окончательно. Цыбульская добавила, что Россия находится в тупике, она жаждет погрузить Украину в темноту и холод.

Тем не менее, погодные условия будут на руку ВСУ, они дадут украинским бойцам большую возможность продвигаться вперед. Россияне неподготовлены, они не будут выдерживать и все больше будут оставлять захваченные территории, отметила астролог.

Ранее астролог Ирина Звягина спрогнозировала. что весь декабрь 2022 года и начало 2023-го не будут легкими. Ослабления в геноциде России против Украины вряд ли стоит ждать до середины марта: будет холодно и тревожно.

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