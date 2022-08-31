Людмила Хомутовская отметила, что это может произойти весной 2023 года.

Таролог Людмила Хомутовская рассказала, когда в Украине могут отменить военное положение. По ее словам, это может произойти уже в следующем году.

"Это будет весной, но не могу сказать, в каком именно месяце, потому что карты показывают равные значения в марте и апреле", - сказала таролог в программе "Таня+".

Она добавила, что в январе у Украины уже будет хорошая энергия. Однако, даже, если военное положение не отменят, то украинцы спокойно смогут выезжать за границу.

Відео дня:

"Сиуация будет хорошей", - уточнила Хомутовская.

Напомним, ранее Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и увидела, что Россия готовится обстреливать Украину 1 сентября, когда дети массово пойдут в школу.

"Где-то что-то должно "прилететь". Из хорошего: не будет так много детей, как было раньше на 1 сентября. Возможно, детей не пустят в школу или еще что-то. Как-то это продумают, чтобы защитить детей. Хотя "прилеты" будут", - сказала она.

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