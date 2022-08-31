По словам эксперта, в этот день лучше не отпускать детей в школу.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и увидела, что Россия готовится обстреливать Украину 1 сентября, когда дети массово пойдут в школу.

"Где-то что-то должно "прилететь". Из хорошего: не будет так много детей, как было ранее на 1 сентября. Возможно, детей не пустят в школу или еще что-то. Как-то это продумают, чтобы защитить детей. Хотя "прилеты" будут", - сказала экстрасенс в программе "Таня+".

Она добавила, что обстрелы будут по всей Украине, но в некоторых регионах сработает ПВО.

Відео дня:

"Где-то ПВО отработает, но где-то будут "прилеты" 1 сентября. Больше всего осторожными нужно быть жителям центра Украины и юга. В других частях ситуация будет более-менее нормальной", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог обрадовала прогнозом о контрнаступлении ВСУ, но заявила, что жертвы среди мирного населения все же будут.

"К сожалению, это не значит, что неделя будет без жертв", – предупредила астролог.

Вас также могут заинтересовать новости: