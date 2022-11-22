Людмила Хомутовская предупредила о неминуемой опасности на период праздников.

Известный таролог Людмила Хомутовская в интервью Славе Демину ответила на вопрос, будут ли оккупанты бомбить мирные города Украины в период новогодних праздников. Вот что она сказала:

"Я думаю, что будут. Они придерживают какое-то количество (оружия, - ред), именно чтобы людям было максимально тяжело в Новый год".

Также таролог добавила, что в январе 2023 года ситуация со светом в Украине стабилизируется, однако полностью проблема не уйдет. Хомутовская подчеркнула, что благоприятного для украинцев исхода стоит ожидать только в марте следующего года - именно тогда будет какой-то переломный момент, который кардинально изменит ход боевых действий.

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Людмила Хомутовская предупредила, что в течение ближайших 10 дней также будут обстрелы со стороны РФ, однако украинская ПВО будет успешно их сбивать. Таролог добавила, что наши военные получили помощь, поэтому ракет хватает.

Напомним, астролог предупредил украинцев о наступлении российских войск. По словам эксперта, ноябрь и декабрь будут сложными для Украины.

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