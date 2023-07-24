Что ждет вас в этом месяце - читайте дальше.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что Весы в августе могут вступить в брак, а также могут сменить работу или утвердиться на прежнем месте. В целом месяц будет благоприятным для них.

Любовь. Вы почувствуете себя серым кардиналом. Находясь в относительной тени, избегая публичности, вам удастся быть в курсе всех событий и незримо корректировать их течение в нужном для вас русле. Период окрасится всплеском творческих способностей и идей. Для романтических рандеву и углубления интимности в отношениях время очень удачное. Благоприятное вступление в брак, хотя на пути к нему возможны препятствия. Однако настоящая любовь все преодолеет.

Семья. В начале месяца наведение комфорта в доме будет даваться гораздо легче. Жилищные проблемы также лучше преодолевать в это время. Проявите бдительность, поскольку вероятность аварийных событий повышена с 3 по 14 августа. Родители попытаются испытать ваше терпение, если не получат достаточно внимания с вашей стороны. Напряженность, некоторая хаотичность и порывистость вашего мужчины могут стать причиной его конфликтов с членами семьи и руководством. Способом разрядки для него станет общение с детьми или хобби. Младшему поколению лучше заниматься развитием своих способностей, талантов, поддерживать свое тело в хорошей физической форме.

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Здоровье. Ваше эмоциональное состояние потребует дополнительной поддержки. Позаботьтесь о том, чтобы вы ложились спать в хорошем настроении. В этом поможет ароматерапия, банные процедуры, приятная музыка. От качества вашего сна во многом будет зависеть ваше самочувствие. Особенно это касается первой декады месяца. С 16 августа ваш внешний вид потребует дополнительных усилий: косметические средства, пилатес и тому подобное.

Работа и деньги. Период благоприятен для деловой активности. Хорошие шансы для вас уготовлены как в поиске нового места, так и в укреплении своих позиций на прежнем. Профессиональный рост станет реальным, особенно для творческих и медицинских сфер деятельности. Августовские дни будут способствовать предпринимательству и риску. В конце месяца на работе остерегайтесь недоброжелателей. Венера, проходя знаком Девы, создаст возможности для творчества.

Напомним, какие знаки Зодиака встретят любовь и кардинально изменят жизнь уже скоро.

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