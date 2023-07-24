Что ждет Скорпионов в этом месяце - читайте в материале.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз для Скорпиона на август 2023 года. Судьба подготовила вам много интересного, однако и проблем избежать не удастся.

Любовь. С 1 по 10 августа вы будете осваивать новые возможности в различных сферах жизни. Успех ждет вас в тех направлениях, которые действительно вам интересны. Ваш темперамент благоприятно повлияет на события в личной жизни. В вас проснется честолюбие, несмотря ни на что, вы будете бороться за свои цели, поэтому вероятны конфликты. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к приятелям - они будут рады помочь. Возможно завязывание новых, очень важных, перспективных контактов.

Семья. Родители могут доставить вам массу хлопот. Если вы планировали переезд, то сейчас он пройдет не очень гладко. Поэтому при необходимости решать жилищные вопросы именно в Луну Льва постарайтесь перенести их на начало августа, когда тригон Солнца к Урану облегчит ваши заботы. Молодое поколение будет занято поиском себя. Выполнять летние школьные задания сейчас в голову им точно не придет. Бытовая необустроенность может побудить вашего мужчину к кардинальным действиям, но, чтобы они принесли нужный результат, необходимо его поддержать и вдохновить.

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Здоровье. Сложности с самочувствием могут возникать из-за внутренней напряженности и неумения грамотно распределить физические нагрузки. Трудоголизм или излишнее рвение в спорте может повлечь в период с 4 по 13 августа общее переутомление или проблемы с позвоночником. С 14 до 18 августа вы сможете эффективно восстановить свои силы.

Работа и деньги. Ваши старания помогут достичь желаемого. Однако вам может навредить чрезмерная резкость и прямолинейность, особенно 16 и 20-21 августа. Для увольнения по собственному желанию с одновременным трудоустройством лучше подойдет июль. С 1 по 15 августа неожиданные события могут стать причиной служебного роста. Угроза незапланированного увольнения возникнет с середины августа. Это вполне может оказаться к лучшему, поскольку вы уже почти на пороге важных изменений в профессиональной сфере. Влияние и аспекты Венеры, проходящей знаком Девы, принесут в вашу жизнь удачу и дружелюбие, помогут в исполнении желаний и в общении с людьми. Под воздействием Солнца в знаке Льва вы задумаетесь о главных целях в жизни.

Напомним, какие знаки Зодиака встретят любовь и кардинально изменят жизнь уже скоро.

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