Ракам нужно быть осторожными в отношениях с любимым человеком.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН сделал прогноз на август для знака Зодиака Рак. Каким этот месяц будет для вас - читайте дальше.

Любовь. Обязательно используйте свой высокий творческий потенциал в первой декаде. Вас ожидает бурная личная жизнь. Не жалейте времени на себя и осуществление своих желаний. Доверяйте новым знакомствам, но сразу прекращайте общение с теми, кто стремится посеять в вас неуверенность в себе. С 10 по 15 августа велика вероятность разногласий с любимым человеком. Если каждый из вас будет готов к компромиссу, вашему союзу ничто не угрожает. Не спешите обсуждать свадебные перспективы.

Семья. Период благоприятен для переезда, приема большого количества гостей, установления контактов с соседями, близкими родственниками. Младшее поколение может проявлять особое упрямство. Если перенаправить энергию ребенка в творческое русло, на достижение интересной для него цели, он добьется успеха. В эти же дни у мужчины возникнут форс-мажорные обстоятельства, с которыми он справится с минимальными потерями.

Видео дня

Здоровье. В этот зодиакальный месяц ваш организм пройдет испытание на прочность, а вы - на умение дисциплинированно следовать инструкциям врачей. Велика вероятность травматизма. Займитесь профилактикой или лечением хронических заболеваний, придерживайтесь диеты, режима дня. Максимально снизьте нагрузку, вам просто необходим качественный отдых.

Работа и деньги. Следует переосмыслить процесс формирования бюджета. Дисгармония между Юпитером и Ураном потребует внимательного отношения к служебным обязанностям. Подумайте о расходах на развлечения и подарки. С середины августа наступит более благоприятный период для покупок и торговли. Будьте бдительны во время общения с начальством и сотрудниками.

Напомним, три знака Зодиака сыграют свадьбу уже в 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: