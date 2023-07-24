В этом месяце Девам стоит больше гулять и позитивнее мыслить.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН дал прогноз для Девы на август 2023 года. Эксперт говорит, что этот месяц принесет Девам любовь и новых друзей.

Любовь. Под влиянием Венеры в начале месяца вы станете более общительными. Вы будете активнее контактировать с людьми, находить с ними общий язык. Среди большого количества новых контактов вполне может оказаться тот, о котором вы давно мечтали. Не теряйте шансов, отвечайте согласием на приглашение в новые интересные места. С 5 по 7 августа возможны разочарования в своей второй половинке из-за расхождения ваших ожиданий и реальности. Вам стоит научиться озвучивать свои желания.

Семья, Ваш дом будет открыт для друзей. Многочисленные знакомые очень помогут в решении домашних проблем. Период благоприятен для начала ремонта или решения жилищных проблем. Дети будут совершенствовать навыки общения. Им также необходимо дать напутствие относительно безопасного обращения с деньгами, пробудить в них инстинкт самосохранения. У благоверного прибавится забот на работе. Творческие, спортивные и учебные занятия в компании младшего поколения пойдут на пользу всем, а мужчине обеспечат эффективный релакс.

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Здоровье. Внешне вы приятно перевоплотитесь даже без особых усилий с вашей стороны. Вам нужно более оптимистично смотреть на жизнь. Недоверчивость может привести к психосоматическим заболеваниям, вызвать аритмию, обострить вегетососудистую дистонию. Регулярные прогулки на природе помогут вам справиться с унынием, радостнее мыслить.

Работа и деньги. Ваша проворность, предприимчивость, полезные контакты и информация станут мощным толчком к укреплению материального благосостояния. Возможно, вы решитесь сменить работу на более перспективную. С 3 по 10 августа велика вероятность премиальных или получения неожиданного дохода. Предоставление льгот от работы может вас порадовать в начале августа. Творческие профессии значительно преуспеют. От авантюр стоит воздержаться. Многочисленные секстили Венеры принесут вам везение, воплощение желаний.

Напомним, к каким знакам Зодиака вскоре деньги будут плыть рекой.

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