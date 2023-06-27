Астролог Влад Росс рассказал, для каких знаков Зодиака июль будет очень удачливым в финансовом плане и кто из них станет магнитом для денег. Как оказалось, повезет не всем.
Как рассказал эксперт в интервью УНИАН, хорошая тенденция продолжается у Львов. Также в плюсе будут Стрельцы и Овны. Они могут выиграть в лотерею и добиться большого успеха в казино.
"Кто не рискует - тот не пьет шампанского", - говорит Росс.
Кроме того, он отметил, что настал звездный час и для Дев. В июле они смело могут творить великие дела. В результате их ждет ошеломляющий успех и финансовая прибыль.
Также Росс сказал, что Девам очень повезет в работе. Весь месяц они будут испытывать избыток сил и энергии, что позволит им значительно продвинуться вперед. Уже в июле они могут даже возглавить коллектив, что принесет им не только авторитет, но и деньги.
Напомним, судьба больно ударит по пяти знакам Зодиака уже в июле.