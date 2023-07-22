Тельцов ждут приключения, к которым они не будут готовы.

В воскресенье, 23 июля, Стрельцы начнут верить в свои силы и смогут взлететь на самую вершину. А Овны могут огорчиться, им разобьют сердце. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны узнают, что их водили за нос. Любимый человек разобьет вам сердце, боль и огорчение лучше разделить с лучшим другом. Друзья поддержат вас и дадут понять, что вы достойны лучшего.

Телец

Тельцов ждут приключения, к которым они не будут готовы. Вас могут втянуть в какую-то авантюру. Если вы не хотите рисковать, не заставляйте себя делать то, чего хотят другие.

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Близнецы

23 июля Близнецам придется выслушивать чужие жалобы. Кто-то решит излить вам душу, однако едва ли вам это понравится. Не погружайтесь в негатив, не принимайте все на свой счет.

Рак

Карты Таро сулят Ракам много любви. Вы поймете, что вас очень ценят, вторая половинка на деле докажет свои чувства. Если же у вас еще нет партнера, то в воскресенье вам точно стоит отправиться на вечеринку, там вы можете его встретить.

Лев

23 июля Львам можно забыть обо всем плохом. Вы получите шанс изменить свою жизнь и оставить все страдания в прошлом. Действуйте, все в ваших руках.

Дева

В воскресенье Девам стоит отправиться за город. Устройте пикник, погуляйте с друзьями. Не думайте о работе и расслабьтесь.

Весы

Карты Таро сулят Весам неприятные впечатления. Что-то может вас сильно огорчить, однако если вы заранее подготовитесь и не будете поддаваться эмоциям, все пройдет куда спокойнее. Всегда помните о хорошем.

Скорпион

Скорпионы смогут поймать на лжи своих врагов. В этот день вы докажете свою правоту и будете праздновать победу. Однако не думайте, что на этом все закончится.

Стрелец

Стрельцам стоит приготовиться, они вот-вот взлетят на вершину. Вас ждет феерический успех, все мечты начнут сбываться. Разделите свою радость с семьей, ведь родственники всегда вас поддерживали.

Козерог

Козерогам можно вздохнуть с облегчением. Этот день будет максимально спокойным и приятным. Ничто не омрачит ваш отдых, наслаждайтесь.

Водолей

Водолеев ждут неприятности на работе. Вы можете опоздать или сильно в чем-то ошибиться. Из-за этого начальство решит вас наказать, возможно, все закончится увольнением.

Рыбы

Рыбы рискуют совершить ошибку, которая приведет к большой ссоре. Однако все закончится хорошо, вы сумеете доказать, что вам точно нужен второй шанс. Верьте в себя.

Напомним, ранее стало известно, что у двух знаков Зодиака начинается "черная полоса".

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