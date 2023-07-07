В этот день Львы услышат немало комплиментов.

В субботу, 8 июля, Стрельцы могут заплакать от счастья, им очень повезет. А Весам стоит готовиться к худшему, их ждет месть. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам лучше не верить словам людей, которые их окружают. Кто-то попытается вас обмануть. Будьте осторожны, в этот день вас ждут серьезные испытания.

Телец

Тельцов закружит романтика, вы с головой уйдете в отношения. Не бойтесь посвятить второй половинке все свое свободное время. Работа подождет, а любимый человек - нет.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам спонтанные приключения. Вас могут пригласить на прогулку за город, также вы получите шанс освежить свои отношения с избранником или избранницей. Не отказывайтесь от такой возможности.

Рак

8 июля Раки узнают что-то очень важное, однако весьма неожиданное. Этот секрет вскружит вам голову. Однако не спешите делиться им с другими людьми, приберегите его.

Лев

В этот день Львы услышат немало комплиментов. Вы будете неотразимы, однако не злоупотребляйте своей влиятельностью. Принимайте похвалу с достоинством.

Дева

Девы смогут добиться правоты. Вы наконец-то убедите окружающих в том, что не ошибались. Наслаждайтесь триумфом.

Весы

Весам стоит приготовиться, их ждет подлая месть. Кто-то, кто давно затаил на вас обиду, решился и готов действовать. Будьте готовы к этому удару.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам не стыдиться своих желаний. Если вы хотите изменить свою жизнь - меняйте. Однако не забывайте о том, что не все поступки приводят к желаемому результату.

Стрелец

Стрельцы будут плакать от счастья. Все их беды и невзгоды останутся в прошлом. Вам поможет влиятельный человек, будьте благодарны за то, что он для вас сделает.

Козерог

Козерогам можно расслабиться. Этот день принесет вам лишь спокойствие. Наслаждайтесь умиротворением и не думайте о плохом.

Водолей

8 июля Водолеев могут спровоцировать на серьезный конфликт. Не позволяйте людям управлять вашими эмоциями. Слушайте разум и отбросьте все желания поступать импульсивно.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам сосредоточиться на своих целях. Составьте подробный план действий и четко следуйте по намеченному маршруту. У вас все получится, не сомневайтесь в своих силах.

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