Овнам стоит притормозить, вы слишком куда-то торопитесь.

В воскресенье, 11 июня, Стрельцы могут встретить человека, который кардинально изменит их жизнь. А Девы получат шанс взлететь на вершину, их ждет успех. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро.

Овен

Овнам стоит притормозить, вы слишком куда-то торопитесь. Обдумывайте каждый шаг, не принимайте поспешных решений. Так вы сумеете избежать ошибок.

Телец

Тельцы могут проиграть в серьезном споре, поражение сильно вас огорчит. Не стоит пытаться доказать свою правоту, если вы в ней не уверенны на все 100%. Порой стоит прислушаться к мнению окружающих.

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Близнецы

Близнецы могут получить продвижение по карьерной лестнице. Однако если вы сомневаетесь в своих силах, не бойтесь в этом признаться. Вас никто не осудит, умение признавать слабость оценят куда выше, чем неоправданное геройство.

Рак

Ракам стоит отдаться любви и забыть обо всем остальном. Посвятите своей второй половинке все свое время, она давно этого ждет. Если же у вас нет пары - самое время зарегистрироваться на сайте знакомств.

Лев

Карты Таро сулят Львам день соблазнов. Постарайтесь не поддаваться своим слабостям, в этот день вы можете сильно из-за этого пострадать. Вместо этого вам стоит упорно работать над собой.

Дева

Девы смогут совершить грандиозный рывок вперед. Вы так быстро и высоко взлетите, что можете не сразу осознать масштабы своего успеха. Вы заслужили на похвалу и радость, наслаждайтесь лаврами победителя.

Весы

Весы могут расслабиться и заняться бытовой рутиной. Сделайте перестановку мебели, поменяйте занавески или же перекрасьте стены. Так вы сумеете поймать правильное настроение.

Скорпион

Скорпионам стоит научиться расставлять приоритеты. Не стоит жертвовать собой ради кого-то другого. Вам нужно думать о себе, а не о тех, кто пытается пользоваться вашей добротой.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам роковую встречу. Вы можете увидеть человека из прошлого или познакомиться с тем, кто навсегда изменит вашу жизнь. Не стоит бояться, все перемены будут к лучшему.

Козерог

Козерогам стоит экономить деньги, откажитесь от спонтанных покупок. Не стоит тратить свои сбережения на вещи, которые на самом деле вам не нужны. Цените то, что имеете, и всегда старайтесь откладывать на "черный день".

Водолей

Водолеи сумеют выйти сухими из воды. В этот день удача будет "преследовать" вас по пятам. Постарайтесь ее не спугнуть необдуманными поступками и плохими делами.

Рыбы

Рыбы могут разочароваться в своей второй половинке. Возможно, вы поймете, что тратили время на отношения не с тем человеком. Сделайте правильные выводы, но не сжигайте все мосты.

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