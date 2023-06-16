В этот день Раки сумеют поставить на место своих обидчиков.

В субботу, 16 июня, Стрельцы смогут начать новую жизнь, а Овны могут узнать, что их предали. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака на этот день - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит приготовиться к худшему. Им могут вонзить нож в спину, предателем окажется либо ваш любимый человек, либо лучший друг. Не пытайтесь искать оправдание чужим ошибкам и не позволяйте себя обмануть.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам новые знакомства. Вы встретите человека, который приятно вас удивит. Будьте честны и не пытайтесь скрывать себя за маской, это будет лишним.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам неожиданных гостей. Вы можете увидеть на пороге своего дома того, о ком уже давно забыли. Проявите осторожность и не спешите раскрывать свое сердце.

Рак

В этот день Раки сумеют поставить на место своих обидчиков. Однако не перестарайтесь, не нужно хвастаться победами. Оставьте это в тайне, это поможет вам в будущем.

Лев

Львов ждут приятные подарки. Они будут много радоваться и забудут обо всех проблемах. Наслаждайтесь вниманием к своей персоне и принимайте все презенты, от людей и от судьбы.

Дева

17 июня Девы могут потерять деньги. Откажитесь от новых дел, не пытайтесь хитрить и обманывать. В этот день вам стоит проявить максимальную осторожность.

Весы

У Весов могут обостриться проблемы со здоровьем. Не затягивайте с походом к врачу и не думайте, что все пройдет само по себе. Здоровье нужно беречь, это очень важно.

Скорпион

Скорпионы могут повеселиться, им не грозят сложности и пакости конкурентов. Проведите время с друзьями и устройте вечеринку. Не переживайте из-за последствий, все пройдет хорошо.

Стрелец

Стрельцы смогут начать новую жизнь. Возможно, вы решитесь на переезд или смените работу. Удача на вашей стороне, а потому смело действуйте.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам приятные новости. Вы можете узнать, что в вашей семье грядет пополнение. Помимо этого, вы сможете помириться с друзьями.

Водолей

В этот день Водолеи поверят в чудо, они сумеют выйти сухими из воды и не пострадать из-за ошибок прошлого. Однако не стоит думать, что так будет всегда. Рано или поздно вам придется собирать камни.

Рыбы

Рыбы рискуют сильно поссориться со своим любимым человеком. Ситуация накалится настолько, что в один момент вы можете решиться на расставание. Не спешите сжигать мосты, выслушайте свою вторую половинку.

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