Узнайте, какие знаки Зодиака идеально подойдут, если Водолей-мужчина или женщина захотят семью.

Зодиакальный знак Водолей - это человек, который всегда находится в поиске новых ощущений и впечатлений. Для таких людей жизненно важна новизна, они не могут находиться в рутине. Именно поэтому мужчина-Водолей и женщина такого знака Зодиака смогут быть счастливы только с некоторыми партнерами.

С кем будет счастлив Водолей - совместимость по знаку Зодиака

Женщина-Водолей, как и мужчина воздушной стихии, хотят получить все и сразу - им важно, чтобы партнер был легким на подъем, оптимистичным и готовым быстро приспособиться к любой реальности.

Доступны эти качества только избранным, поэтому Водолей совместим не со всеми:

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Овен и Водолей - совместимость высокая, потому что оба партнера дерзкие, активные и целеустремленные. Такой союз будет долгим и счастливым, если никто не будет претендовать на свободу друг друга.

- совместимость высокая, потому что оба партнера дерзкие, активные и целеустремленные. Такой союз будет долгим и счастливым, если никто не будет претендовать на свободу друг друга. Телец и Водолей - совместимость средняя, ведь для Тельца очень тяжело понять непредсказуемость и творческую мысль Водолея. Если партнеры захотят искать компромиссы и общаться, то пара может существовать благополучно.

- совместимость средняя, ведь для Тельца очень тяжело понять непредсказуемость и творческую мысль Водолея. Если партнеры захотят искать компромиссы и общаться, то пара может существовать благополучно. Близнецы и Водолей - совместимость высокая, благодаря одной и той же стихии Воздуха, к которой принадлежат оба знака Зодиака. Не всегда партнеры будут ладить, но оно того стоит - точно будет, что вспомнить.

- совместимость высокая, благодаря одной и той же стихии Воздуха, к которой принадлежат оба знака Зодиака. Не всегда партнеры будут ладить, но оно того стоит - точно будет, что вспомнить. Водолей и Рак - совместимость низкая, потому что Рак слишком последователен и рационален для свободолюбивого Водолея. Для партнера водной стихии такие отношения будут наполнены неопределенностью, а для "воздушного" человека - лишними обязательствами.

- совместимость низкая, потому что Рак слишком последователен и рационален для свободолюбивого Водолея. Для партнера водной стихии такие отношения будут наполнены неопределенностью, а для "воздушного" человека - лишними обязательствами. Лев и Водолей - совместимость средняя, партнеры смогут получить любовь и нежность, но вместе им быть незачем. Льву нужна драма и эмоции, а для Водолея важен интеллектуальный аспект - в этом партнеры не сходятся.

- совместимость средняя, партнеры смогут получить любовь и нежность, но вместе им быть незачем. Льву нужна драма и эмоции, а для Водолея важен интеллектуальный аспект - в этом партнеры не сходятся. Дева и Водолей - совместимость низкая, несмотря на интеллектуальное сходство партнеров. Партнер стихии воздуха слишком прогрессивен для практичной и консервативной Девы, поэтому рано или поздно на этой почве люди начнут ссориться.

- совместимость низкая, несмотря на интеллектуальное сходство партнеров. Партнер стихии воздуха слишком прогрессивен для практичной и консервативной Девы, поэтому рано или поздно на этой почве люди начнут ссориться. Водолей и Весы - совместимость высокая, если не хотите ничего серьезного. Страсть, отсутствие обязательств и "правил" - всё это будет радовать обоих партнеров. Единственное, что может разрушить союз - любые плохие привычки и пристрастия Весов или Водолея.

- совместимость высокая, если не хотите ничего серьезного. Страсть, отсутствие обязательств и "правил" - всё это будет радовать обоих партнеров. Единственное, что может разрушить союз - любые плохие привычки и пристрастия Весов или Водолея. Скорпион и Водолей - совместимость низкая из-за чрезмерной легкомысленности Водолея и его желания свободы. Скорпион будет постоянно проверять партнера и не сможет ему доверять - здесь о любви речи не идет.

- совместимость низкая из-за чрезмерной легкомысленности Водолея и его желания свободы. Скорпион будет постоянно проверять партнера и не сможет ему доверять - здесь о любви речи не идет. Стрелец и Водолей - совместимость высокая. Тот случай, когда влюбленные смогут быстро договориться, найти компромисс и общий язык, а также рука об руку двигаться в жизни к заветной цели.

- совместимость высокая. Тот случай, когда влюбленные смогут быстро договориться, найти компромисс и общий язык, а также рука об руку двигаться в жизни к заветной цели. Козерог и Водолей - совместимость средняя. Это тот случай, когда противоположности притягиваются, но ненадолго - причиной расставания станет абсолютно разный подход к одним и тем же жизненным ситуациям.

- совместимость средняя. Это тот случай, когда противоположности притягиваются, но ненадолго - причиной расставания станет абсолютно разный подход к одним и тем же жизненным ситуациям. Водолей и Водолей - совместимость низкая, отношения возможны только ненадолго и в качестве бурного романа. В долгосрочной перспективе такой союз обречен на провал, в основном, из-за скуки в интимном плане и регулярного "перетягивания одеяла на себя".

- совместимость низкая, отношения возможны только ненадолго и в качестве бурного романа. В долгосрочной перспективе такой союз обречен на провал, в основном, из-за скуки в интимном плане и регулярного "перетягивания одеяла на себя". Водолей и Рыбы - совместимость низкая, потому что регулярные драмы со стороны Рыб станут настоящим "взрывом мозга" для Водолея. Эта "лодка любви" разобьется о суровые скалы реальности - воздушный партнер не захочет регулярно решать несуществующие проблемы.

Астрологи говорят, что знак Зодиака Водолея идеально совместим с Овном, Близнецами, Весами и Стрельцом. От союза с Рыбами, Раком, Девой, Водолеем и Скорпионом лучше отказаться, чтобы не терять зря время.

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