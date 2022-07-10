Астрологи считают, что наиболее уязвимые в этом вопросе знаки - это Раки, Тельцы и Козероги.

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по возрастанию их обидчивости.

Стрелец

Эти люди являются наиболее устойчивыми к обидам и редко идут на конфликт, если им сказали что-то неугодное.

Скорпион

Несмотря на то, что эти люди не злопамятные, они могут за себя постоять в случае, если их обидят. Как правило, они не ведутся на мелкие провокации и молчат до последнего.

Весы

Представители этого знака более эмоциональные. Их можно обидеть, но для этого нужно задеть очень личные чувства.

Дева

Чтобы обидеть Деву, нужно очень сильно постараться. Вот только если до этого дойдет, от Девы здорово "попадет" обидчику.

А ещё уроженцы этого знака Зодиака очень злопамятные.

Лев

Львы и Львицы очень себя любят, поэтому считают, что они должны быть объектом восхищения и уважения. Если кто-то с этим не согласен, то Львы могут и обидеться. Месть может быть очень серьезной, вплоть до прекращения общения.

Близнецы

В целом, это ответственный и понимающий знак, но иногда они бывают очень капризными и болезненно реагируют на неуместные слова.

Овен

Назвать этих людей скандалистами нельзя, но сложно отрицать тот факт, что они очень чувствительны. Поэтому будьте осторожны в общении с ними.

Рыбы

Пятерку самых обидчивых знаков открывают Рыбы. Визуально они могут даже не показывать своей обиды, но вот где-то глубоко внутри однозначно сделают свои выводы и поменяют отношение к человеку.

Водолей

Эти люди часто цепляются к словам и перекручивают их в свою пользу.

Козерог

Представители этого знака Зодиака крайне внимательны к словам, поэтому не пропустят мимо ушей ничего. Если они обиделись, то будут ждать извинений и чистосердечного раскаяния.

Рак

Если вы действительно обидели Рака, тщательно подбирайте выражения для извинений. Одно неосторожное слово — и они снова в ауте.

Телец

Самый обидчивый знак Зодиака. Им свойственно закатывать настоящие истерики даже по мелочам.

Напомним, названы топ-5 женщин с самым тяжелым характером по знаку Зодиака.

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