Они не будут знать, что делать с такими большими суммами.

Новая неделя, с 29 мая по 4 июня, подарит уникальный шанс представителям трех знаков Зодиака. Они получат возможность сорвать джекпот. Кому улыбнется удача - читайте ниже.

Дева

В ближайшие дни Девы могут получить очень щедрый подарок. Возможно, им посчастливится заполучить расположение влиятельной персоны, которая предложит им новую работу. Не стесняйтесь завышать "планку", просите больше, чем хотите.

Астрологи считают, что новая неделя станет для представителей этого знака Зодиака очень удачной. Однако Девам стоит помнить лишь об одном: не пытайтесь самоутверждаться за счет хвастовства. Сохраните все в тайне, посторонним не нужно знать о ваших успехах.

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Весы

Весы поверят в свою удачу, они наконец-то смогут сорвать джекпот. Возможно, вы долго не могли заключить сделку или оформить какие-то документы. На этой неделе у вас все получится, а результат будет очень прибыльным.

Представители этого знака Зодиака, как утверждают астрологи, могли разувериться в своих силах, а потому опустили руки. Но теперь судьба решила вас подбодрить. Пришло время снова поверить в чудо.

Рыбы

Рыбам не стоит ждать, что деньги на них свалятся с небес. Они получат прибыль за свои старания в прошлом, однако это не значит, что им нужно прекращать прилагать усилия сейчас. Вы действительно можете сорвать куш и сильно обрадоваться, но поддаваться соблазну уйти "в загул" не стоит.

Новая неделя не только принесет Рыбам много денег. Вместе с этим представителям этого знака Зодиака придется пройти так называемую проверку. Не позволяйте прибыль вскружить вам голову.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет сыграть свадьбу уже этим летом.

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