В марте этого года новолуние фактически является солнечным затмением.

Новолуние и затмение - это важный и особенный период для всех знаков Зодиака. Кому-то он принесет удачу и успех, тогда как других ждут неприятности и трудности.

Ранее мы публиковали лунный календарь рыбака в апреле 2025.

Астролог Ольга Ходарева рассказала УНИАН, когда новолуние в первый месяц весны и что от него ожидать.

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Новолуние в марте 2025

29 марта в 12:57 по Киеву будет не просто новолуние в Овне, но и солнечное затмение. Это затмение как бы подводит итоги того, что случилось за последние полтора года. Для многих будут актуальными вопросы новых стартов, проектов, нового видения себя в сфере профессиональной реализации, личных отношений, поскольку Овен - это первый знак в зодиакальном круге.

По словам астролога, этот знак Зодиака связан с лидерством, с любыми начинаниями. Поэтому многим захочется что-то менять в своей жизни, начинать что-то новое.

Энергия Овна достаточно амбициозная, поэтому наступит период активных людей, тех, кто готов проявлять инициативу, свои таланты, и, возможно, даже спорить с кем-то, отстаивать что-то свое.

Овен - конфликтный знак, поэтому трудно будет избегать эгоизма и ссор. Наступит время лидеров, период, когда сильные будут начинать давить на волю слабых,

- подчеркнула она.

Ходарева предупреждает, что влияние солнечного затмения и новолуния будет ощущаться как минимум за три дня до и через три дня после этих явлений.

Новолуние: что можно делать чего нельзя

Новолуние сегодня проходит под знаком Овна. Это огненная стихия, и поэтому нужно избегать риска столкнуться с огнем, пожаром, внимательнее обращаться с электроникой, инструментами, ножами, аксессуарами для автомобилей. Стоит придерживаться техники безопасности. Кроме того, нужно избегать больших скоростей и силовых тренировок.

Возможны проблемы со здоровьем. В первую очередь нужно обратить внимание на голову, зубы, верхнюю челюсть, лицо, шею и нос. Ожидается пик обращений с этими проблемами в больницы.

В день затмения и новолуния не стоит проводить "горячие" процедуры - ходить в баню или сауну, делать пилинги, поскольку есть угроза ожогов.

"Еще не следует проводить несрочные операции, особенно на лице. Также период солнечного затмения и новолуния неблагоприятен для помолвки и свадьбы, подписания документов, касающихся коммерческих дел. Не стоит заниматься делами, которые связаны со строительством, огнем или взрывами", - советует астролог.

Наибольшее влияние новолуния и затмения почувствуют работники таких сфер:

автомобильной;

военной;

правоохранительной.

А еще - спасатели, артисты и вообще любые лидеры и известные люди.

Есть действия, которые будут достаточно положительными в период влияния новолуния и солнечного затмения. В частности, в это время благоприятно выступать на публике, в том числе выступать перед коллегами, проводить прямые эфиры, проявлять себя на каких-то мероприятиях. Можно показывать свои достижения руководству и на фоне этого поднимать тему улучшения условий труда или разговаривать об увеличении заработной платы.

Это также благоприятный период для того, чтобы доказывать свой личный авторитет и престиж.

Новолуние - влияние на знаки Зодиака

Наступит благоприятное время для представителей огненной стихии - Овнов, Львов, Стрельцов. Также этот период будет благоприятным для воздушных знаков Зодиака - Водолеев и Близнецов. Эти представители зодиакального круга почувствуют в себе больше сил, они станут более решительными, настойчивыми, возможно, в чем-то даже агрессивными. Представителям этих знаков будет удаваться легче достигать своей цели, чем раньше.

Труднее в новолуние и затмение может быть Весам, Ракам и Козерогам. Им может быть нелегко отстоять свое, они могут проигрывать в конфликтах. И им нужно быть особенно внимательными в том, что касается техники безопасности.

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