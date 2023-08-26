Карты Таро сулят Тельцам неприятности.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 августа. Скорпионы рискуют угодить в неприятный скандал, а Козероги будут на седьмом небе от счастья. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на воскресенье.

Овен

Овнам выпадет редкая возможность исправить ошибку, которая не давала им двигаться вперед. Не упустите этот шанс, это поможет вам многое осознать. Не стыдитесь ошибок, умейте их признавать.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам неприятности. Вы рискуете оказаться в неловком положении из-за человека, который попытается вас подставить. Будьте осторожны и знайте, что доверять стоит лишь избранным.

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Близнецы

В воскресенье Близнецы будут радоваться, они получат возможность улучшить свое финансовое положение. Однако не спешите тратить прибыль на пустяки. Задумайтесь о глобальных покупках и не забывайте о сбережениях на "черный" день.

Рак

27 августа Раки рискуют поссориться со своей второй половинкой. Не пытайтесь лгать, все ваши секреты лежат на поверхности. Будьте честными и вам ответят взаимностью.

Лев

Тарологи советуют Львам остановиться и задуматься. Над вами нависла большая угроза и вы о ней догадываетесь. Подумайте, как можно исправить ситуацию.

Дева

Девам можно взять выходной. Отдохните, наберитесь сил и не нагружайте себя чем-то важным. Отключите телефон и не позволяйте кому-то нарушить ваш покой.

Весы

Тарологи считают, что у Весов будет очень насыщенный день. Возможно, вы решитесь отправиться в путешествие или же найдете интересные приключения дома. Не отказывайтесь от острых ощущений, иногда они полезны.

Скорпион

Скорпионам стоит набраться терпения. Кто-то решит проверить вас на прочность, не ведитесь на провокации. Если же скандала избежать не удастся, постарайтесь не кричать, это не поможет.

Стрелец

В этот день Стрельцам стоит с головой уйти в работу. Откажитесь от развлечений и сосредоточьтесь на важных делах. Вам нужно проявить себя, так вы сумеете добиться повышения.

Козерог

Громкий успех ждет Козерогов. Перед вам откроются все двери, вы будете срывать звезды с неба. Не бойтесь своих амбиций и поступайте так, как вам хочется.

Водолей

Водолеям стоит прислушаться к своим эмоциям. Возможно, вас одолевает тревога. На самом деле, это предчувствие - вас ждут какие-то странные и пугающие события.

Рыбы

Тарологи советуют Рыбам не жалеть времени и сил на поиски своего счастья. Если вы понимаете, что недовольны какой-то ситуацией, ищите выход. Не бойтесь, вы точно не окажетесь в тупике.

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