Представителям водной стихии эксперты по эзотерике советуют начать исправлять ошибки прошлых лет. Это будет трудно, но без такого шага продвижения вперед не случится. Личная жизнь вряд ли будет удачной - возможны расставания и разводы.
Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Весов в ноябре 2022.
Гороскоп карьеры на ноябрь 2022
В этом месяце любые карьерные сдвиги будут зависеть от вашей проницательности. В период с 1 по 10 ноября развивайте это качество, потому что позже вас пригласят на встречу или в командировку, которая напрямую повлияет на вашу работу. Если удастся познакомиться с влиятельными людьми, то ваша карьера пойдет вверх.
Третья декада ноября благоприятна для оформления бумаг и заключения договоров. Также вам стоит начать раздавать долги и решать проблемы, накопленные в прошлом. Серьезные траты лучше отложить на более благоприятный период, если хотите финансовой помощи - обращайтесь к давним знакомым.
Гороскоп любви на ноябрь 2022
Одиноких Скорпионов их страсть к мимолетным интригам подведет под монастырь - толпы ваших поклонников могут стать настоящей проблемой. Вы окажетесь в центре интриг и скандалов, так что, в этом месяце лучше не ставить больших ставок на личные отношения - вряд ли они будут успешными.
Скорпионы, у которых есть семья, также рискуют оказаться в пучине непонимания и вражды - все из-за вашей частой смены настроения. Если у вас получится пройти сквозь эти проблемы достойно, то в итоге вы получите настоящий медовый месяц.
Гороскоп здоровья на ноябрь 2022
Ваш энергетический тонус на высоте, поэтому в ноябре вы будете чувствовать себя отлично. Если у вас есть хронические заболевания, то уделяйте больше внимания своему самочувствию и вовремя посещайте врача. Чаще отдыхайте и старайтесь не перетруждаться - ни к чему хорошему это не приведет. Под угрозой также может оказаться печень и ЖКТ, так что, пересмотрите свой рацион и не употребляйте жирного.