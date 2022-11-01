Что сегодня ожидает Скорпиона и о чем предупреждают этих представителей знака звезды - узнайте в материале УНИАН.

Представителям водной стихии эксперты по эзотерике советуют начать исправлять ошибки прошлых лет. Это будет трудно, но без такого шага продвижения вперед не случится. Личная жизнь вряд ли будет удачной - возможны расставания и разводы.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Весов в ноябре 2022.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2022

В этом месяце любые карьерные сдвиги будут зависеть от вашей проницательности. В период с 1 по 10 ноября развивайте это качество, потому что позже вас пригласят на встречу или в командировку, которая напрямую повлияет на вашу работу. Если удастся познакомиться с влиятельными людьми, то ваша карьера пойдет вверх.

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Третья декада ноября благоприятна для оформления бумаг и заключения договоров. Также вам стоит начать раздавать долги и решать проблемы, накопленные в прошлом. Серьезные траты лучше отложить на более благоприятный период, если хотите финансовой помощи - обращайтесь к давним знакомым.

Гороскоп любви на ноябрь 2022

Одиноких Скорпионов их страсть к мимолетным интригам подведет под монастырь - толпы ваших поклонников могут стать настоящей проблемой. Вы окажетесь в центре интриг и скандалов, так что, в этом месяце лучше не ставить больших ставок на личные отношения - вряд ли они будут успешными.

Скорпионы, у которых есть семья, также рискуют оказаться в пучине непонимания и вражды - все из-за вашей частой смены настроения. Если у вас получится пройти сквозь эти проблемы достойно, то в итоге вы получите настоящий медовый месяц.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2022

Ваш энергетический тонус на высоте, поэтому в ноябре вы будете чувствовать себя отлично. Если у вас есть хронические заболевания, то уделяйте больше внимания своему самочувствию и вовремя посещайте врача. Чаще отдыхайте и старайтесь не перетруждаться - ни к чему хорошему это не приведет. Под угрозой также может оказаться печень и ЖКТ, так что, пересмотрите свой рацион и не употребляйте жирного.

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