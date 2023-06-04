У них будут проблемы в общении с коллегами или с членами семьи.

Таролог рассказала, что начало июня будет довольно нервным для многих знаков Зодиака. Их могут поджидать конфликтные ситуации и на работе, и в личной жизни. Подробнее читайте в материале.

Близнецы

Близнецам в раскладе выпала карта Мечей. Она может указывать на конфликты, споры, ссоры и острые слова. Она знаменует негативные эмоции, сильные разногласия и несогласие между членами семьи. Вероятно, Близнецы будут отстаивать свою позицию, с кем-то спорить и тратить на это свои нервы.

Таролог утверждает, что это, скорее всего, будет конфликт между поколениями, однако не исключены недомолвки и между влюбленными.

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Весы

Весам выпала очень мощная и неоднозначная карта - Башня. Она может указывать на разрушение и разобщение в семье. Она может означать разрыв отношений, дезорганизацию, отчуждение и нестабильность в семейной ситуации.

Весам таролог советует отказаться от импульсивных поступков и постараться не ранить своих близких "острыми" словами, иначе это может плохо закончиться.

Еще одна карта, которая Весам может предсказывать проблемы в общении с людьми - Девятка Мечей. Хотя обычно связана с финансовым благополучием, эта карта также может указывать на конфликты и напряжение в отношениях внутри семьи, особенно в контексте наследства или распределения ресурсов.

Напомним, ранее тарологи рассказали, какие знаки Зодиака встретят свою любовь уже этим летом.

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