Мольфар Макс Гордеев дал советы на 28 января.

Когда ночное небо пустеет, а луна скрывается во тьме, начинается новый цикл обновления. Этот период особенный, ведь в нем заложена основа всех будущих событий. Наши предки считали, что во время нового месяца энергетика мира перестраивается, силы природы обновляются, а судьба человека будто переписывается заново.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Именно поэтому существует множество народных примет и предостережений, связанных с этим днем. Ведь если действовать неосторожно, можно ненароком привлечь в жизнь неурядицы, финансовые потери или даже разгневать духов предков.

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Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, чего категорически нельзя делать в день нового месяца, опираясь на народную мудрость, древние верования и эзотерические знания.

Нельзя давать в долг

Деньги - это не просто средство обмена, а мощный энергетический поток, связанный с благополучием и достатком. Народная мудрость гласит: "Кто на молодой месяц деньги дает, тот свое богатство развеивает". Это значит, что, отдавая деньги в долг в этот период, вы можете потерять не только материальные блага, но и удачу.

"Считается, что вместе с деньгами человек передает часть своей энергетики, а в фазу обновления (которая начинается с нового месяца) этот процесс может быть необратимым. В итоге финансовая энергия не вернется, а возможности для обогащения будут заблокированы на весь будущий месяц", - говорит Гордеев.

Нельзя резать хлеб - только ломать

Хлеб в народной традиции - священный. Это дар земли, солнца и человеческого труда. Наши предки всегда относились к нему с особым уважением, а во многих обрядах он символизировал достаток, благословение и жизнь.

Резать хлеб на новую луну - это все равно, что разрезать нить своей судьбы, продолжил мольфар. Старые люди говорили: "Кто в новолуние хлеб режет, тот счастье свое режет". Именно поэтому в этот день хлеб следует только ломать - это сохраняет целостность энергетического потока, который несет в себе хлеб, и способствует благополучию в доме.

Нельзя ходить в лес

Лес - это живой организм, где царят свои законы, а в дни нового месяца энергетика леса становится особенно нестабильной. Согласно народным верованиям, в этот период можно легко заблудиться даже в знакомом месте.

Древние мольфары говорили: "Новолуние - время духов, и кто в лес пойдет, тот не сам обратно вернется". Это означает, что человек может принести с собой "что-то" с того света: болезнь, несчастье или даже потустороннюю сущность. В фольклоре есть немало историй о том, как в период нового месяца люди исчезали в лесу или возвращались совсем другими - измененными, словно заколдованными.

Нельзя перегружать себя работой

Новый месяц - это время обновления, когда человек должен отдохнуть и набраться сил. Те, кто в этот день перегружает себя работой, рискуют истощить свою энергию на весь предстоящий месяц.

"Существует древняя поговорка: "Как встретишь новолуние, так и месяц проведешь". Если в этот день человек будет истощать себя тяжелым физическим или умственным трудом, то весь следующий месяц может быть сложным, наполненным усталостью и неудачами", - добавил мольфар.

Нельзя надевать красную одежду

Красный - это цвет силы, огня и борьбы. Он притягивает энергию, но в день Новолуния эта энергия становится нестабильной. Наши предки верили, что красная одежда в этот период может вызвать конфликты, привлечь сглаз или даже привлечь злых духов.

Считалось, что особенно опасно одевать красное детям и молодым женщинам, потому что их энергетика еще не сформирована, а потому они более уязвимы к внешнему воздействию. Лучше всего в этот день носить спокойные природные цвета - голубой, белый или зеленый.

Нельзя ссориться и желать зла другим

Слова в день нового месяца имеют особую силу. Народная мудрость гласит: "Что скажешь в новолуние - то с тобой и останется". Это означает, что любое слово, сказанное в этот период, может стать программой на весь будущий месяц.

Ссоры, проклятия, даже обычные обидные слова могут закрепиться в энергетическом поле и начать влиять на реальность. Поэтому в этот день следует быть особенно осторожными в своих высказываниях и мыслях.

"Новый месяц - это не просто начало нового цикла, а возможность изменить свою жизнь к лучшему. Если придерживаться народных предостережений, можно избежать многих проблем и привлечь в свою жизнь удачу", - подытожил Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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