Узнайте, у каких знаков будет преобладать любовная энергия в наступающем году.

Астрологи составили любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год. Известно, что с 9 января Черная Луна выходит из зодиакального Рака, что улучшает ситуацию в отношениях - могут быть решены проблемы и споры. С 23 июля по 4 сентября 2023 планета любви Венера будет двигаться по Льву в ретрофазе, что говорит о проблемах во взаимоотношениях с партнерами. К чему конкретно следует готовиться каждому знаку - читайте в материале.

Овен

Период с января по май будет очень насыщенным. Много встреч, свиданий, романов, флирта и ярких эмоций представителям данного знака Зодиака будет обеспечено. Главное, что принесет 2023 год - Овны встретят человека, с которым создадут семью и заведут детей.

Телец

Год Кролика принесет Тельцам незабываемые приключения в личной жизни. Те Тельцы, которые сейчас одиноки, наконец найдут себе сексуального партнера, а те, у кого уже есть отношения, выйдут на новый уровень.

Видео дня

Близнецы

Представители этого знака Зодиака не будут тратить время зря. С марта у них начнутся стремительные попытки найти себе пару, вот только серьезных отношений они не ищут - только близость и несколько совместных вечеринок.

Рак

Летом 2023 года представители этого знака найдут стабильные отношения. Наличие постоянного партнера значительно улучшит их личную жизнь, что положительно отразится и на других сферах.

Лев

Свободные Львы и Львицы будут искать себе постоянные отношения и стабильного партнера, а те, кто сейчас состоит в отношениях, захотят разнообразить их экспериментами в постели. Астрологи говорят, что у Львов не будет в личной жизни неожиданных поворотов судьбы - все будет планомерно, стабильно и предсказуемо.

Дева

Новый 2023 год будет удачным для того, чтобы обсудить с партнером все свои тайные желания и воплотить их в жизнь. Не стоит стесняться и переживать. Важно открыто и уверенно говорить о том, что точно способствует укреплению отношений.

Весы

Первая половина года будет сложной. Звезды говорят, что в это время у Весов не будет постоянного партнера. Все изменится летом, когда курортный роман и случайная связь перерастет в нечто большее.

Скорпион

Астрологи прогнозируют этому знаку Зодиака интимную близость с человеком, который им давно и хорошо знаком, но раньше был в статусе друга или подруги. Вас ждут новые романтические приключения.

Стрелец

В год Кролика астрологи пророчат Стрельцам стремительное развитие отношений в сексуальном плане. Звезды советуют Стрельцам, которые находятся в браке, дать своему партнеру немного свободы и прислушаться к его пожеланиям.

Козерог

Их сексуальная жизнь на несколько месяцев будет поставлена на паузу. Возможно, на этом отразятся неприятные ситуации и конфликты со второй половинкой.

Водолей

Ситуация в личной жизни Водолея сейчас не очень радужная, но в конце весны или начале лета они отправятся на отдых, где со своей второй половинкой смогут исправить все проблемы.

Рыбы

Ярких романтических переживаний у Рыб в этом году не будет. Они отдадут предпочтение сексуальным связям без обязательств.

Напомним, ретроградный Меркурий 29 декабря испортит жизнь этим знакам Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: