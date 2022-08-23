Астролог рассказала, что весна будет малоприятной для Украины.

Астролог Ольга Медвецкая экслюзивно для УНИАН рассказала, что во второй половине марта Сатурн перейдет к знаку Рыб на ближайшие 2 года. Считается, что прохождение этой планеты знаком Рыб несет много неприятностей.

"Именно такое положение занимал Сатурн в 30-х годах, когда проходили сталинские репрессии, в 60-х - время брежневских гонений, когда активно применялась карательная психиатрия, а также в 90-х - господство мафии и "новых русских". Таким образом, малоприятные моменты возможны до 2025 года", - сказала эксперт.

Однако утешительным является то, что на момент входа в знак Рыб Сатурн не имеет напряженных аспектов, а это означает прямо противоположные последствия на уровне событий. А именно - освобождение политзаключенных и репрессированных, раскаяние фигур мирового значения в совершенных ошибках и грехах, помощь нуждающимся на глобальном законодательном уровне и окончание авторитаризма.

"Кстати, с последним точно придется покончить. Ведь в последнюю неделю того же марта 2023 года планета разрушения и трансформации Плутон начнет свой медленный переход к знаку свободы и революций - к Водолею. Пробудет он в этом знаке ближайшие 20 лет (за исключением второй половины 2023 года, когда он будет ретроградным и вернется в знак Козерога)", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог назвала самые опасные дни в войне.

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