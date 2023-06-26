Что такое сатанинские дни? Каждая фаза луны имеет свою энергетику и по-особенному влияет на наши жизни. Время смены лунных фаз называется Дни Гекаты - 2023 год, спланированный по лунному календарю с учетом этих опасных периодов, может стать переломным в устранении негатива и факторов, которые мешают вашему пути.
Еще такие даты называют сатанинские дни, в июле 2023 они начинаются 2, 10, 17, 25 и 31 числа.
Дни Гекаты - июль 2023 года
Узнайте, какой сегодня день по лунному календарю:
- 15 лунные сутки - начало 2 июля в 21:13, окончание 3 июля в 22:13;
- 23 лунные сутки - начало 11 июля в 00:08, окончание 12 июля в 00:19;
- 29 лунные сутки - начало 17 июля в 02:43, окончание 17 июля в 21:33;
- 9 лунные сутки - начало 25 июля в 12:56, окончание 26 июля в 14:19;
- 15 лунные сутки - начало 31 июля в 20:45.
Чем может помочь Геката, чтобы спокойно пережить несчастливые числа, подсказывают эзотерики.
Что нельзя делать в сатанинские дни в июле, а что можно
Геката - это древнегреческая богиня волшебства, тайн и перекрестков. Она также ассоциируется с луной и магией. Геката считается покровительницей ведьм и колдовства, а также связана с рождением и смертью. Мистические учения указывают на то, что в дни смены фаз Геката оказывает особое энергетическое влияние на луну.
15 лунные сутки: 2-3 июля
В этот период рекомендуется избегать больших изменений или крупных рисков, результат может оказаться неблагоприятным. Это связано с влиянием энергетики луны на принятие решений.
В то же время период благоприятен для укрепления существующих отношений и связей - эта фаза луны поддерживает гармонию и стабильность.
Также стоит сосредоточиться на саморазвитии. В этот период рекомендуется активно заниматься личным ростом, медитацией или практиками, способствующими внутреннему развитию.
23 лунные сутки: 11-12 июля
Этот период связан с более интенсивными эмоциональными проявлениями, поэтому обратите повышенное внимание на интуицию, но выбирайте осознанный подход.
Что можно делать в 23 лунный день, который имеет особую энергетическую конфигурацию - применять практики очищения от негативной энергии и освобождения от старых и негативных образцов поведения. Это может включать медитацию, ритуалы или практики самоанализа.
Также благоприятный период для развития творческого потенциала и самовыражения. Эта фаза луны поддерживает выражение своей индивидуальности и креативности.
29 лунные сутки: 17 июля
Этот период рассматривается как время для глубокой медитации и контемпляции, благоприятен для работы над внутренним развитием и духовным ростом.
Отдых и расслабление: рекомендуется отдыхать и давать себе возможность расслабиться - организм наиболее нуждается в восстановлении и покое.
Кроме того, крайне не рекомендуется начинать новые проекты или предприятия - стоит сконцентрироваться на завершении уже начатых дел и оценке прошлых достижений.
9 лунные сутки: 25-26 июля
Рекомендации включают:
- Избегать новых начинаний. В этот период считается неблагоприятным начинать что-либо новое или важное, так как это может привести к неудаче или негативным последствиям.
- Практиковать медитации. Этот период считается благоприятным для работы над собой и внутренним ростом и развитием.
Также рекомендуется избегать интенсивной физической активности, ограничивать ее или принимать меры предосторожности - организм может быть более уязвим и подвержен рискам.
15 лунные сутки: 31 июля
В опасные дни 2023, особенно вечером последнего дня месяца, рекомендуется взять под особый контроль все мысли и действия, чтобы не совершить необдуманных поступков, о которых потом придется пожалеть. Не употребляйте алкоголь, не общайтесь с токсичными людьми и не поддавайтесь на провокации.
В широком смысле на вопрос, что такое сатанинский день, эзотерики отвечают так: это лучшее время для самоанализа. Когда преграды и ошибки на вашем пути будут устранены или исправлены - ваша жизнь изменится.
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