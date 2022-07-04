Почему сатанинские дни в июле 2022 называют тяжелыми и что ни в коем случае нельзя делать в эти даты - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи и эзотерики говорят, что в каждом месяце есть несколько особенно неблагоприятных и тяжелых дней. Богиня Геката, управляющая луной, считается покровительницей этих дат, поэтому людям нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на июль 2022, чтобы вы сумели правильно запланировать свои дела.

Сатанинские дни 2022 - список

9 лунный день – начало 7 июля в 13:14, окончание 8 июля в 14:40

Летучая мышь - животное-покровитель этих лунных суток. Велика вероятность поддаться самообману или стать жертвой мошенников. Сознание будет окутано пеленой иллюзий, поэтому старайтесь держать себя в здравости и не поддаваться искушениям. Категорически запрещено в эту дату начинать любые новые дела, лучше заняться тем, что вам уже знакомо. Споры и конфликты могут обостриться и затянуться надолго, поэтому избегайте любых ссор.

15 лунный день – начало 13 июля в 21:43, окончание 14 июля в 22:19

Символ дня - Змея - хитрое, ловкое и коварное существо. Она объединяет в себе искушение и мудрость, поэтому будьте осторожны - велики шансы поддаться на чужие уговоры и сбиться с намеченного курса. Лучшее, что вы можете сделать в этот день - контролировать свои эмоции, руководствоваться разумом, а не чувствами. В отношениях на 15-е лунные сутки могут возникнуть проблемы, потому никаких любовных дел решать в эту дату нельзя.

23 лунный день – начало 21 июля в 23:41, окончание 22 июля в 23:54

Этими лунными сутками заведует Крокодил - хитрый и опасный хищник. Многие люди почувствуют, как у них истощается энергия и начинается апатия. Главное в этот момент - не поддаться на провокации и наполнять себя положительными эмоциями. Будьте внимательны - обостренное чувство ненависти и жажда мести проявятся у многих. Лучше всего в эту дату остаться дома и побыть в одиночестве, чтобы не подвергать себя опасности столкновения с агрессивным социумом.

29 лунный день – начало 28 июля в 03:10, окончание 28 июля в 20:55

Символ дня - Спрут, а значит, энергетика лунных суток будет очень тяжелой. Энергия практически на исходе, как и жизненные силы. Некоторым людям в такие дни кажется, будто их кто-то крепко держит щупальцами не отпускает - в общем-то, так оно и есть.Тяжесть в душе, апатия, страх, сомнения, у некоторых людей сегодня возможно усиление душевных проблем.

Эзотерики рекомендуют отказаться от поездок и общения с малознакомыми людьми - они вполне могут оказаться энергетическими вампирами. Побудьте наедине с собой, медитируйте или работайте в огороде, чтобы восстановить положительное душевное состояние.

Подробно о том, что можно и нельзя делать в сатанинские дни каждого месяца - в инфографике от УНИАН.

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