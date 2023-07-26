Для того чтобы не подвергать свою жизнь опасности, важно ориентироваться на фазы луны.

Люди издавна планировали свои дела, сверяясь с лунным календарем. Это важно до сих пор, ведь энергия планет, которые управляют той или иной датой, отразится и на вас. УНИАН расскажет, какие лунные сутки считаются плохими в августе и что нельзя делать в эти периоды.

Дни Гекаты 2023 в августе - подробный список

Дня начала, стоит понимать, что такое сатанинские дни и кто такая Геката. Согласно мнению эзотериков - это древнегреческая богиня, повелевающая луной. В дни, которые выпадают на периоды ее власти, лучше не делать ничего запретного, иначе есть шанс навлечь на себя неприятности. Такие даты прозвали сатанинскими, и в последнем месяце лета их будет четыре.

15 лунный день - с 31 июля по 1 августа

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В эту дату велики шансы искуситься на что-то заманчивое, в итоге горько пожалев об этом. Поддавшись соблазнам, вы собьетесь с намеченной цели и пойдете за ложными идеалами. Главный совет дня - контролировать свои эмоции, не общаться с малознакомыми людьми, не играть в азартные игры и не поддаваться на провокации извне.

23 лунный день - с 8 по 9 августа

Энергетика окружающего вас мира в эту дату будет нестабильной - возможно появление людей или ситуаций, пытающихся вывести из равновесия. Также эзотерики предупреждают о необоснованной агрессии, насилии, резких переменах и фатальных ошибках. Они напоминают о том, что нельзя делать в 23 лунный день - проявлять злость и другие негативные эмоции, бежать от ответственности и отказывать другим людям в помощи.

29 лунный день - с 15 по 16 августа

Самый тяжелый и самый страшный день месяца - немногие люди смогут справиться с его энергетикой. Именно в этот период велики шансы поссориться с кем-то вплоть до драки на долгие годы. Высоки риски провокаций и предательств, поэтому главное, что нельзя делать в 29 лунные сутки - терять контроль над собой. Держите в руках свои эмоции, помните об осознанности, если сможете - проведите день наедине с собой и подведите итоги прожитого месяца.

9 лунный день - с 24 по 25 августа

В эту дату опасность будет исходить не от окружающих, а от вас самих - остерегайтесь самообмана. Коварная Геката сделает все, чтобы окунуть в мир иллюзий и обманутых ожиданий. Именно поэтому не удивляйтесь, если в указанный период столкнетесь с неадекватным поведением людей, невыполнением обещаний или откровенной ложью. Запомните, что нельзя делать в сатанинские дни с 24 по 25 августа:

общаться с людьми о чем-то, кроме дел;

решать важные финансовые вопросы;

отправляться в путешествия;

выяснять отношения с партнером;

развивать или начинать скандалы.

Также астрологи рекомендуют воздержаться от интимной связи - там, кто нарушит запрет, грозит скорое расставание.

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