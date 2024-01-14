Узнайте, какой эта неделя будет именно для вас.

Эзотерики составили гороскоп на неделю, с 15 по 21 января, для всех знаков Зодиака. Что карты Таро сулят именно вам - читайте далее.

Овен

Девиз вашей недели: кто не рискует - тот не пьет шампанское. Только сделав то, что вызывает у вас опасения, вы можете открыть перед собой новые горизонты. Не бойтесь идти напролом.

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Телец

Во-первых, вы можете избавиться от проблем. Во-вторых, открыть для себя что-то новое. И наконец создать себе такие условия жизни, которые будут вас ежедневно радовать.

Близнецы

Близнецам предоставится прекрасная возможность реализовать свои цели. Однако астрологи предупреждают, что вам стоит молчать о своих планах, потому что недоброжелатели могут их нарушить.

Рак

Карта "Башня" говорит, что ваша жизнь развернется на 180 градусов. С одной стороны вам будет жутко интересно, какие события будут происходить, а с другой - могут вызывать панику. Но вам не о чем переживать, потому что все перемены будут к лучшему.

Лев

Львам нужно взять ситуацию в свои руки, научиться нести ответственность за свои поступки. Тогда неудачи обойдут вас стороной, а успех и счастье станут вашими главными спутниками.

Дева

Девам нужно обрести гармонию с собой. Как только вы это сделаете, заметите позитивные изменения в жизни. Можете найти новых друзей, которые помогут вам стать лучшей версией себя.

Весы

На этой неделе Весам стоит акцентировать внимание на своем здоровье. Не злоупотребляйте алкоголем, жирной и острой пищей, а также сладким. Возможно отравление.

Скорпион

Скорпионы наконец начнут пожинать плоды своего труда. Если вы хорошо трудились последнее время, то можете расчитывать на похвалу и премию от начальства, а если нет - то готовьтесь к серьезному разговору.

Стрелец

Вам выпала карта "Колесо фортуны", которая говорит о том, что события в вашей жизни будут то позитивными, то не очень. Все будет зависеть от вашего поведения и настроения. Будьте гибкими.

Козерог

Пришло время избавиться от иллюзий. Снимите розовые очки и посмотрите на свою жизнь с другой стороны. Определите свои слабые стороны и начните над ними работать.

Водолей

Есть ситуации, на которые вы никак не можете повлиять. Вам остается только наблюдать и ждать. Вмешательство в обстоятельства может не только испортить вам настроение, но и внести негативные коррективы.

Рыбы

Рыбы могут испытывать беспокойство по поводу того, что они что-то могли не сделать. Это будет для вас хороший урок, что не нужно все откладывать на потом. Встряска вам не помешает.

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