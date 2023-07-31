Узнайте, что произойдет в вашей жизни уже во вторник.

Эзотерики составили прогноз на 1 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Карты Таро подскажут, что вас ждет в этот день.

Овен

Вас ждет успех во всех сферах жизнедеятельности. И на работе, и в личной жизни все будет складываться на "ура". Поводов для беспокойства у вас нету, поэтому дышите ровно.

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Телец

У вас может возникнуть желание побыть вдали ото всех. Вам захочется уединиться, чтобы подумать о своей жизни и будущем. Постарайтесь посмотреть на ситуации под разными углами, чтобы найти правильный выход.

Близнецы

В этот день вы можете наслаждаться плодами своего труда. Начальство обязательно похвалит вас за проделанную работу и даже выдаст вам премию. День обещает быть очень радостным.

Рак

Вас настигнет карма. Это значит, что завтра вам придется отвечать за все свои поступки. Не показывайте свой характер, лучше гордо примите все удары судьбы и постарайтесь все исправить.

Лев

У Львов появится стремление покорить новые вершины. Благодаря таланту, инициативности и трудолюбию у вас все получится. Ничего не бойтесь, ведь удача будет на вашей стороне.

Дева

Вы можете встретить человека, который станет вашим духовным наставником. Вместе с ним вы преодолеете тревожное состояние, решите свои проблемы и обретете эмоциональную стабильность.

Весы

Ваши мысли наконец-то освободятся от негатива, что позволит вам посмотреть на эту жизнь более ярко, страстно и жадно. Вы увидите, что каждый момент прекрасен и им стоит наслаждаться.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут решиться на заключение брака с любимым человеком. Это может быть или помолвка, или внезапный поход в ЗАГС. В целом день предвещает вам много счастья и радости.

Стрелец

Для Стрельцов этот день день будет тяжелым. Вы можете испытать душевные терзания, боль, разочарование. С чем все это будет связано неизвестно, однако ваше состояние будет не из лучших.

Козерог

Завтра Козероги могут внезапно узнать о наследстве. Вероятно, ваш дальний родственник завещал вам что-то приличное. Потому что карты говорят, что вы можете озолотиться с помощью другого человека.

Водолей

Карты Таро говорят, что в этот день к вам нагрянут гости. Поэтому будьте готовы к их приему - приберитесь в квартире и заранее продумайте меню и развлечения.

Рыбы

У вас появятся новые перспективы, благодаря которым вы сможете значительно улучшить свою жизнь. Астрологи говорят, что карта "Солнце" - одна из лучших в колоде.

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